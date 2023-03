Handlarz narkotyków bawił się na weselu córki szefa policji. Jarosław Szymczyk w swoim oświadczeniu nie odnosi się do faktów

W trakcie przesłuchań w Prokuraturze Krajowej, a potem przed sądem w sprawach przeciwko członkom Torcidy, nieoczekiwanie zaczęło się pojawiać nazwisko Katarzyny Szymczyk i jej ojca Jarosława Szymczyka. Od kwietnia 2016 r. jest on szefem polskiej policji, a wcześniej kierował garnizonem śląskim.

Gen Szymczyk: Kieruję sprawę na drogę sądową

Po publikacji naszego tekstu generał Szymczyk wydał oświadczenie w związku z "manipulacjami Gazety Wyborczej". Stwierdził, że bohatera tekstu nie zna, nigdy też w żaden sposób nie wpływał na tok prowadzonego w jego sprawie postępowania i nigdy tym postępowaniem się nie interesował.

"Ten człowiek bez żadnej taryfy ulgowej został zatrzymany przez funkcjonariuszy policji i tymczasowo aresztowany decyzją sądu. O jego zatrzymaniu i aresztowaniu dowiedziałem się już po fakcie" - napisał. Za "bezprawne i niedopuszczalne" uważa szef polskiej policji użycie przez redaktora Marcina Pietraszewskiego pełnego imienia i nazwiska jego córki, która "do momentu aresztowania nie wiedziała nic o kryminalnej przeszłości męża swojej koleżanki".

Gen. Szymczyk dodał, że w efekcie jego córka stała się "obiektem fali okrutnego hejtu". (...) "To efekt cynicznego, pozbawionego wyobraźni i profesjonalizmu artykułu, który odbieram jako atak na osobę mi najbliższą. Moja córka nie jest osobą publiczną i ma pełne prawo do prywatności. Atak na moje dziecko, podanie jej pełnych danych oraz konsekwencje, jakie obecnie ponosi, a także stan psychiczny, w jakim się znalazła, to powód, dla którego przeciwko autorowi artykułu kieruję sprawę na drogę sądową" - napisał Szymczyk.

W swoim oświadczeniu gen. Szymczyk nie zaprzecza faktom

W swoim oświadczeniu szef polskiej policji zarzuca nam manipulację, ale nie wyjaśnia, na czym miałaby ona polegać. Ani jednym zdaniem nie zaprzecza faktom, które opisaliśmy w artykule. Miał okazję wypowiedzieć się w tekście i skorzystał z tej możliwości. Wiernie zacytowaliśmy jego wyjaśnienia, w tym zapewnienia, że nie zna osobiście gangstera, który bawił się na weselu jego córki. Dochowaliśmy więc staranności dziennikarskiej.

Jeśli zaś chodzi o jego córkę, to warto przypomnieć, że jej imię i nazwisko można łatwo znaleźć w protokołach przesłuchań składanych w Prokuraturze Krajowej, a potem przed sądem w sprawach przeciwko członkom Torcidy. Są to jawne dokumenty, do których łatwo dotrzeć. Próbowaliśmy się także skontaktować z córką generała, ale nie chciała z nami rozmawiać. O kontakcie z nami od razu poinformowała swojego ojca.

Generał Szymczyk oburza się na "Wyborczą", choć powinien być oburzony na państwo, które pierwszemu policjantowi i jego najbliższej rodzinie nie zapewnia ochrony kontrwywiadowczej i nie ostrzega przed kłopotliwymi znajomościami. Ale generał nie ma pretensji do swoich pryncypałów. Łatwiej mu zaatakować dziennikarzy, którzy rzetelnie wykonują swoją pracę.

Zapowiedź pozwu przeciwko dziennikarzowi "Wyborczej" traktujemy jako próbę odwrócenia uwagi od głównego problemu, jakim jest brak ochrony kontrwywiadowczej dla generała. To także nieudolna próba zastraszenia autora publikacji.