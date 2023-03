Supermiasta i Superregiony 2023. Nowe ikony naszych miast i województwa. Wybierzemy je wspólnie

Ikony tworzą architekci z wizją

Nieraz szukano sposobów, by w miastach pojawiła się wyjątkowa architektura. Działo się tak w przekonaniu, że za jej sprawą uda się przyciągnąć inwestorów, studentów, nowych mieszkańców. Górny Śląsk ma to szczęście, że zawsze budowało się tu śmiało i odważnie. Nigdy nie brakowało tu architektów, którzy potrafili do swojej wizji przekonać inwestorów. Nie brakowało też inwestorów, którzy wiedzieli, że muszą się wyróżnić, jeśli chcą osiągnąć sukces.

Architektura stała się jeszcze jednym narzędziem transformacji regionu. Narzędziem budowy jego tożsamości. Budynek, obiekt, konstrukcja zawsze są w jakiejś przestrzeni: na placu, na ulicy czy nad rzeką. Ale tylko niektóre są tak wyjątkowe, że mówią o charakterze miasta, łączą się z nim i zlewają w tożsamościową całość.

To ikony miast. Znajdziemy je wszędzie. Aby się o tym przekonać, wystarczy w wyszukiwarce grafiki wpisać nazwę swojego miasta. Na zdjęciach będą one: ikony.

Co może być ikoną miasta?

Chcemy poszukać tych najważniejszych, tych, które najlepiej oddają współczesnego ducha miast, które są symbolami naszych czasów i którymi chcemy opowiadać nasze miasta dziś i za wiele lat.

Dlatego na łamach „Wyborczej" będziemy opisywać i szukać współczesnych ikon Katowic, Rybnika, Bielska-Białej, Zabrza i całego województwa śląskiego. Zapraszamy Czytelników do zgłaszania własnych propozycji - piszcie na adres supermiasta@katowice.agora.pl z dopiskiem "Ikony miast i województwa śląskiego". Porozmawiamy także z architektami i ekspertami, a na koniec przeprowadzimy plebiscyt na najciekawszą, a może lepiej najważniejszą ikonę wymienionych miejsc.

Chodzi nam przede wszystkim o budynki, obiekty, konstrukcje (obeliski i pomniki też), które powstały po 1990 r. Od tej zasady są jednak wyjątki. Przecież w naszym regionie wielu starszym obiektom nadano po remontach i przebudowach nowe funkcje i żyją one na nowo. To też dobre wybory.

Ikony miast. Centrum kongresowe, wieża ciśnień i biurowce

Pierwsze propozycje już mamy. W Katowicach współczesną ikoną może być Międzynarodowe Centrum Kongresowe stworzone przez pracownię Jems Architekci, które płynnie łączy się ze Spodkiem i jest miejscem wielu wydarzeń, ale też spektakularną architekturą, która wtapia się w miasto, szanując jego historię.

Widok na dach Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach, w którym w grudniu odbędzie się szczyt klimatyczny Fot . Dawid Chalimoniuk / Agencja Wyborcza.pl

Z kolei województwo śląskie to np. Planetarium Śląskie w Parku Śląskim. To obiekt, który powstał w czasach PRL i jest już zabytkiem. Ale przecież dopiero niedawno województwo śląskie doprowadziło do remontu i przede wszystkim do rozbudowy tego miejsca.

Rybnik. Business Center K1 Fot. Dominik Gajda / Agencja Wyborcza.pl

Bez wątpienia symbolem wciąż trwającej przemiany Rybnika jest Business Center K1. Kilka lat temu 12-kondygnacyjny biurowiec z lat 70. został gruntownie przebudowany przez prywatnego inwestora. K1 góruje nad centrum miasta i jednocześnie wtapia się w przestrzeń nieba dzięki taflom szkła. Jest siedzibą banku, siłowni i wielu innych firm.

Bielsko-Biała od bardzo dawna słynęło z pięknej architektury, nieprzypadkowo miasto zostało nazwane małym Wiedniem. W ostatnich latach wypiękniało jeszcze bardziej. Wiele z zabytkowych obiektów, przede wszystkim na starówce, zostało odrestaurowanych. W mieście powstają nowe perełki architektoniczne. Ikoną miasta staje się Cavatina Hall.

Bielsko-Biała. Cavatina Hall Fot. Grzegorz Celejewski / Agencja Wyborcza.pl

To wielofunkcyjny, futurystyczny kompleks wzniesiony w centrum miasta pomiędzy ulicami Sempołowskiej i Dworkową. Kompleks łączy funkcję biurową z kulturalną - od ponad roku można już korzystać z nowoczesnej, oryginalnie zaprojektowanej sali koncertowej, mogącej pomieścić około tysiąca osób.

Zabrze. Carboneum - multimedialne muzeum węgla Fot. Grzegorz Celejewski / Agencja Wyborcza.pl

W Zabrzu znów zachwyca wzniesiona w 1909 r. wieża ciśnień, która została zaadaptowana na Carboneum - multimedialne muzeum węgla, tego wykorzystywanego nie tylko w energetyce, ale też w medycynie i nowoczesnych technologiach. Postawiona obok starej wieży konstrukcja ze szkła i metalu sprawiła, że obiekt urzeka świeżością.