Kulejące Anioły posadziły las brzozowy. Teraz marzą o rozbudowie domu

Opieka wytchnieniowa odciąża rodziców

Dom oddano do użytku w 2017 roku, a jego podopieczni mają w nim zapewnione wsparcie lekarzy, rehabilitantów, psychologów, ale też mogą spędzać razem czas na zajęciach arteterapeutycznych, wspólnym muzykowaniu, słuchaniu poezji, pieczeniu ciastek czy robieniu przetworów na zimę. W zeszłym roku udało się wprowadzić wielkie udogodnienie dla rodziców - opiekę wytchnieniową. Raz na dwa tygodnie podopieczni Domu Kulejących Aniołów mogą w nim nocować, a ich rodzice mają czas, by odetchnąć, załatwić swoje sprawy, spotkać się ze znajomymi albo odespać. To nie wszystko.

- W mijającym roku wykończyliśmy także dwa anielskie zakątki w ogrodzie, posadziliśmy las brzozowy, zainstalowaliśmy fontannę, kupiliśmy dziewięcioosobowy bus, byliśmy na turnusie rehabilitacyjnym w Rewalu, na pielgrzymce, jeździliśmy na wycieczki. Przyjeżdżają do nas koń i psy na zajęcia terapeutyczne, mamy muzykoterapię, odwiedzają nas teatrzyki - wylicza Fuławka, mama 44-letniego Maćka, który oprócz upośledzenia umysłowego cierpi na autyzm i padaczkę.

Ceny gazu i prądu dają się we znaki

To wszystko kosztuje, podobnie jak ceny gazu i prądu, które dały się w tym roku Aniołom we znaki. Ale rodzice śmiało snują plany na kolejny rok.

- Zrobiliśmy projekt rozbudowy domu z wraz z kosztorysem. Nie ma tygodnia, żeby nie przyszła jakaś rodzina, nawet z Tychów, z Oświęcimia, z Bierunia, z prośbą, żeby przyjąć jej dziecko, choćby na jeden dzień, żeby rodzice mogli pójść zakupy zrobić, czy do lekarza, do fryzjera. A my na sale zajęciowe przekształciliśmy już wszystkie większe pomieszczenia i nie mamy więcej miejsca. Pod opieką mamy już 101 dzieci - mówi pani Krystyna

Stąd pomysł na rozbudowę, która oznacza kolejne wydatki. Jak co roku postanowiliśmy zatem pomóc Aniołom, organizując Choinkę Darczyńców. To świąteczna akcja "Gazety Wyborczej", w której firmy i instytucje wykupują ozdoby na bożonarodzeniowym drzewku, a my cały zysk z akcji przekazujemy Aniołom. W tym roku w akcji udział wzięli Żywiec Zdrój S.A., Grupa Marelli, Autocentrum AAA Auto Sp. z o.o., MAKSIMUM Sp. z o.o., HOLDING S.K.A., Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum Sp. z o.o. i Biuro Podróży i Turystyki „Almatur".

Choinkę z ozdobami, oznaczonymi logo lub nazwą darczyńców, publikujemy w dzisiejszym wydaniu "Gazety Wyborczej" w Katowicach.