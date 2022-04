Śląski Sztab Kryzysowy zrzesza Ukraińców, Polaków i Białorusinów, organizuje pomoc dla uchodźców i dla ogarniętej wojną Ukrainy. Organizacja zbiera dary na potrzeby humanitarne oraz materiały służące jako wsparcie dla wojska. Od początku wojny Śląski Sztab Kryzysowy dostarczył już na Ukrainę około 570 kartonów z darami. Przetransportowano je do Czerkasów i Kijowa, stamtąd trafiły zaś do miast takich jak Czernihów i Żytomierz.

- Pomoc od Śląskiego Sztabu Kryzysowego jest potrzebna w różnych miastach, zwłaszcza w tych trudno dostępnych. W wielu miejscach mamy obecnie duże problemy z logistyką. Dostarczenie darów, żywności i leków dla żołnierzy oraz cywilów jest bardzo niebezpieczne. Kierowcy muszą czasem wybierać ryzykowne trasy. Podczas jednej z ostatnich dostaw do Czernihowa musieli wybrać drogę, wjeżdżali pod ciągłymi ostrzałami, bo główny most prowadzący do miasta został zniszczony - wyjaśnia Rusłan Kornijczuk, szef Śląskiego Sztabu Kryzysowego.