- Mamy 8 994 (w tym 942 ponowne zakażenia) potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem z województw: mazowieckiego (1473), wielkopolskiego (935) dolnośląskiego (782), śląskiego (708), lubelskiego (701), pomorskiego (676), małopolskiego (580), zachodniopomorskiego (556), kujawsko-pomorskiego (553), łódzkiego (552), warmińsko-mazurskiego (332), lubuskiego (303), świętokrzyskiego (245), podkarpackiego (197), podlaskiego (171), opolskiego (157) - poinformowało Ministerstwo Zdrowia.

73 zakażenia to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Spośród 708 przypadków COVID-19 w województwie śląskim 74 to ponowne zakażenia. Najwięcej zachorowań stwierdzono tu w Katowicach (92), Gliwicach (49) i Sosnowcu (45). W Bielsku-Białej zdiagnozowano ich 26, a w Rybniku - 9. Z powodu koronawirusa w województwie śląskim zmarło 25 osób (u 21 z nich stwierdzono choroby współistniejące).

Koronawirus. 28 marca zniesiony zostanie obowiązek noszenia maseczek

W czwartek minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował o tym, że 28 marca w Polsce zostanie zniesiony obowiązek noszenia maseczek. - To zniesienie nie dotyczy szpitali. Pracownicy i pacjenci będą mieli nadal obowiązek zakrywania twarzy - podkreślił.

- Druga decyzja to zniesienie izolacji domowej i kwarantanny oraz wszystkich kwarantann związanych z wjazdem do Polski. Osoby chore powinny izolować się same w domu. Nie będzie już tym zarządzał sanepid. Natomiast jeżeli będą się pojawiały duże ogniska, sanepid będzie nadal władny nałożyć izolację - dodał Niedzielski.

Minister podkreślał też: - Najważniejszą cezurą będzie jesień, kiedy znowu może wzrosnąć liczba zakażeń. Na razie cały czas będziemy utrzymywali stan epidemii, być może przekształcając go w czas zagrożenia epidemicznego. Wszystkie obostrzenia i restrykcje będzie można w każdym momencie przywrócić – zaznaczył minister.