Na razie trwają prace nad jej szczegółami. Podczas "Miast Idei" będziemy rozmawiać z mieszkańcami o tym, jak sami chcą współtworzyć miasto i co w nim zmienić. To o tyle ważne, że z badań wynika, że 94 proc. tarnogórzan przez kolejne dziesięć lat nie zamierza się stąd wyprowadzać.

Zapraszamy do udziału w warsztatach na temat przyszłości Tarnowskich Gór. Odbędą się one w formule online 3 marca o godz. 16. Zgłoszenia przyjmujemy mailem na adres: przemyslaw.jedlecki@agora.pl.

Podczas rozmowy z mieszkańcami wrócimy do badań opinii tarnogórzan. Wiemy, że życzą sobie oni miasta nowoczesnego, choć doceniają jego kameralność i charakter przyjaznej prowincji.

Co sprawi, że życie będzie tu jeszcze lepsze? Na czym ma polegać oczekiwana nowoczesność? Co powinno się zmienić w przestrzeni miejskiej, a co w usługach, które oferuje miasto mieszkańcom? To główne tematy naszej rozmowy.

Z kolei o godz. 17.45 odbędzie się transmitowana na Katowice.wyborcza.pl debata na ten temat.