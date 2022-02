- We wtorek wyrazimy nasze zdanie na temat budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego i Kolei Dużych Prędkości w południowych dzielnicach Katowic. Nie zgadzamy się na to, dlatego zablokujemy rondo w Piotrowicach - zapowiadają organizatorzy protestu, który ma się rozpocząć we wtorek o godz. 17.

Mieszkańcy zablokują nowe rondo, które powstało na ul. Armii Krajowej i Kościuszki. - W sobotę wspólnie z Beatą Balą, radną Katowic, i Magdaleną Dziendzioł przeprowadziliśmy akcję ulotkowo-informacyjną o planach związanych z budową CPK, a szczególnie jego komponentu kolejowego w południowych dzielnicach Katowic: Podlesiu, Piotrowicach, Zarzeczu. Zdarza się, że mieszkańcy pierwszy raz słyszą o planach i projektach, które mogą radykalnie zmienić ich życie - mówi Jarosław Makowski, katowicki radny i jeden z inicjatorów protestu.