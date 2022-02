Dzienny Dom Pobytu w Chorzowie przy ul. Beskidzkiej jest placówką prowadzoną przez chorzowskie koło Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Ośrodek mieści się na pierwszym piętrze niewielkiego budynku. Przyjmuje osoby dorosłe, które ukończyły 24 lata i są niepełnosprawne intelektualnie w stopniu znacznym i głębokim. Podopieczni wymagają przewijania, karmienia, korzystają z kąpieli i prania. Aktualnie z pomocy korzysta 40 osób.

Dzięki ośrodkowi odetchnąć mogą też rodzice. Placówka na co dzień odciąża ich od bardzo trudnej, całodziennej opieki, zapewnia też wsparcie psychologiczne.

– Osoby, którymi się opiekujemy, najczęściej pochodzą z niezamożnych rodzin. Ich rodzice nie mają możliwości podjęcia pracy, najczęściej są samotni. Ośrodek jest dla nich często jedynym miejscem, w którym mogą liczyć na wsparcie – mówi Jolanta Głogowska, kierowniczka ośrodka.

Dom pobytu jest finansowany z miejskich dotacji, ale pieniędzy nie zawsze wystarcza, szczególnie kiedy zdarzają się nieprzewidziane wydatki. Tak stało się teraz. W ośrodku zepsuła się winda, którą podopieczni, najczęściej przebywający na wózkach, wjeżdżali na piętro. Teraz pracownicy sami wnoszą i znoszą wózki po schodach.

Ośrodek potrzebuje pomocy w naprawie windy

– Bez windy nie jesteśmy w stanie normalnie funkcjonować. To dla nas prawdziwy dramat i męka. Co prawda winda teraz działa w trybie awaryjnym, może zabrać tylko jedną osobę, ale nie wiemy, jak długo to potrwa. Wymaga gruntownej naprawy – mówi Głogowska.

Konieczna jest wymiana suwaków w drzwiach, rygla oraz oleju w agregacie hydraulicznym. Prace mogą potrwać nawet cztery tygodnie. Ten czas się z pewnością wydłuży, bo ośrodek sam nie jest w stanie pokryć tych kosztów. – Podany na wycenie koszt to ok. 7,4 tys. zł. Nie mamy takich pieniędzy, więc musimy prosić o pomoc – dodaje kierowniczka.

Każdy, kto chciałby pomóc, może wpłacić pieniądze na konto: 25 1050 1243 1000 0023 3494 4515 z dopiskiem „darowizna OW-DDP winda". Można też pomóc za pomocą zrzutki na stronie internetowej.