Najważniejszy będzie nowy stadion miejski, który powstaje w okolicy autostrady A4. Marcin Krupa, prezydent Katowic, podczas wbicia pierwszej łopaty na placu budowy, który przekazano firmie NDI (w Katowicach zajmowała się budową torowisk, przebudowuje węzeł w Giszowcu), podkreślał, że w końcu klub GKS Katowice będzie miał swój dom. Budowa stadionu ma kosztować 205 mln zł. To koszt jej pierwszego etapu. Marcin Krupa dodaje, że na razie miasto prace będzie finansować z własnych pieniędzy, ale nie wyklucza, że będzie posiłkować się emisją obligacji. – Budujemy z kredytem, ale nie na kredyt – mówi prezydent.

Budowa będzie podzielona na dwa etapy. Najpierw powstaną sama arena na ok. 15 tys. miejsc oraz hala sportowa, boiska treningowe oraz drogi i parkingi. Później zostaną dobudowane m.in. kolejne cztery boiska treningowe, pole treningowe dla bramkarzy oraz dodatkowe miejsca parkingowe.

Autorem projektu stadionu jest firma RS Architekci z Rudy Śląskiej.

Drugi stadion też w budowie

Kilka kilometrów na południe powstaje mniejszy stadion. Budowa trwa w miejscu popularnego przed laty boiska klubu Kolejarz. Przez wiele lat mieszkańcy i amatorzy sportu mogli spędzać tu czas. Później jednak boisko i postawiony przy nim budynek popadały w coraz większą ruinę. Przez jakiś czas wydawało się też, że kolej sprzeda działkę i powstaną tu np. mieszkania. Ale o to miejsce zaczęli się upominać katowiccy radni i aktywiści. W efekcie urząd miasta odkupił teren i zaproponował budowę nowego stadionu.

Całość ma się składać ze stadionu piłkarsko-lekkoatletycznego, boiska do baseballu, boiska wielofunkcyjnego do piłki ręcznej i koszykówki, dwóch boisk do siatkówki plażowej i placu treningowego street workout. Oprócz boisk powstaną też nowe parkingi i ciągi pieszo-jezdne, a także budynek zaplecza sanitarno-szatniowego wraz z trybunami przy głównym boisku piłkarsko-lekkoatletycznym na 228 miejsc siedzących.

Inwestycja ma kosztować niecałe 37 mln zł i zakończyć się 30 czerwca 2022 roku. Do tej pory wykonano niemałą część prac. To m.in. rozbiórki, konieczne wycinki drzew (około 1,5 tys. sztuk). Nowy budynek z zapleczem oraz szatniami jest w stanie surowym otwartym, trwa montaż wszystkich koniecznych instalacji.

Jest też już podbudowa pod wszystkie boiska, a na tym, które ma służyć do gry w baseball, jest już trawiasta nawierzchnia. Boiska mają też zamontowane nawodnienie, a pod tym do piłki nożnej jest instalacja grzewcza.

Podczas najbliższych paru miesięcy będą trwały prace wykończeniowe w budynku, położona zostanie też jego elewacja z betonowych płyt. Na boisku ma powstać podbudowa pod bieżnię, przy nim nowe ogrodzenie oraz oświetlenie.

Nowe baseny i park

W pobliżu stadionu przy ul. Asnyka w Katowicach w parku Zadole trwa opóźniona o parę lat budowa nowego basenu. Kryty obiekt powstanie w miejscu letniego basenu. Jakiś czas temu Katowice pożegnały się z pierwszym wykonawcą i teraz prace prowadzi firma Dombud. Ostatnio podawany termin zakończenia tej inwestycji to 30 maja 2022 roku, a koszt ma sięgnąć 30 mln zł.

Na terenie budowy trwa m.in. krycie dachu, gotowe są ściany niecki basenu, powstaje też elewacja. W środku montowane są rozmaite instalacje.

– W najbliższych miesiącach wykonawca będzie kontynuował prace m.in. w zakresie posadzek, wykończenia ścian i sufitów, stolarki i ślusarki, elewacji i elementów zewnętrznych, robót drogowych, instalacji elektrycznych wewnętrznych i zewnętrznych oraz technologii wody basenowej – wynika z rozpiski prac.

Wcześniej Katowice wybudowały kryte baseny przy ul. Kościuszki oraz Konnej. Katowice będą też budować nowy park na południu miasta. Zakład Zieleni Miejskiej ma już gotową koncepcję budowy parku przy ul. Wantuły. Przygotowała ją pracownia Franta & Franta Architekci, którą prowadzi syn słynnego architekta Aleksandra Franty. Pracownia ma na koncie wiele projektów dotyczących zieleni i przestrzeni publicznych. Wiadomo, że w parku pozostanie niewielki staw, powstaną nowe pomosty i kładki wokół niego. Oprócz tego ma tu być ścieżka zdrowia. Koncepcja zakłada, że w parku powstaną punkty rekreacji, gdzie będzie można grać w tenisa czy szachy. Franta & Franta zaproponowali też budowę altany obrośniętej różnymi gatunkami pnączy, z miejscem na zajęcia szkolne na świeżym powietrzu i edukacji ekologicznej. Stworzenie parku będzie wymagało nasadzeń drzew, krzewów, pnączy oraz bylin. Całość ma uzupełnić łąka, elementy małej architektury i oświetlenie.

Dolina Pięciu Stawów

Inną dużą inwestycją w rekreację jest warta ok. 50 mln zł przebudowa Doliny Pięciu Stawów na granicy z Sosnowcem. Zgodnie z koncepcją architektoniczno-urbanistyczną przy stawach powstaną dwie plaże rekreacyjne i molo prowadzące do wyspy w zachodniej części stawu Borki. W strefie przybrzeżnej powstaną m.in. toalety, przebieralnie, natryski, boisko do siatkówki plażowej czy krąg grillowy. Z kolei w strefie wypoczynku zainstalowane zostaną monitoring i nowe oświetlenie. Zamontowane zostaną ławki, kosze na śmieci, a sam staw zostanie wyczyszczony z szuwarów.

Największe zmiany obejmą staw Morawa i jego nadbrzeże. Morawa zostanie połączona z Borkami kanałem, który znacząco zwiększy możliwości w zakresie rekreacyjnego korzystania z kajaków i łódek. Na północnym brzegu Morawy powstaną plaża rekreacyjna, boisko do siatkówki plażowej, toalety, przebieralnie i natryski.

Wzdłuż całego wschodniego brzegu powstanie drewniana promenada spacerowa, która połączy północną część stawu z południową. Na południowym brzegu – tj. przy stanicy harcerskiej, powstanie kolejna plaża z pełnym zapleczem dla jej gości oraz miejsce na punkt gastronomiczny. Na północno-zachodnim brzegu Morawy powstaną krąg grillowy oraz miejsce do przeprowadzania lekcji w terenie.

Z kolei trzy stawy Hubertus będą miały bardziej „dziki" charakter. Hubertusy zostaną oczyszczone z szuwarów i połączone wąskimi kanałami. Nad Hubertusem II pojawią się pomosty wędkarskie dla osób niepełnosprawnych, a na północnym brzegu Hubertusa III zostanie utworzona ścieżka edukacyjna wraz z miejscem do lekcji terenowych.