Według założeń konkursu osiedle ma być zbudowane zgodnie z ideą zrównoważonej architektury, co oznacza, że inwestycja powinna być atrakcyjna pod względem formy, komfortowa w użytkowaniu, dostępna ekonomicznie i co ważne, sprzyjać środowisku naturalnemu. Osiedle ma być unikalnym w skali Polski niskoenergetycznym zespołem mieszkaniowym z szerokim zastosowaniem rozwiązań proekologicznych i prospołecznych. Będzie także wyróżniać się wysoką jakością przestrzeni wspólnych, co ma sprzyjać tworzeniu więzi sąsiedzkich oraz zapewniać poczucie komfortu i bezpieczeństwa mieszkańcom w różnym wieku.

– Bardzo cieszy mnie ta innowacyjna inwestycja w Giszowcu. Zapewnianie komfortowych i dostępnych cenowo mieszkań dla obecnych i przyszłych mieszkańców naszego miasta to jedno z głównych zadań, jakie stawiam przed urzędem i podległymi mi instytucjami – mówi Marcin Krupa, prezydent miasta Katowice. 110 nowych mieszkań w Giszowcu Planowana inwestycja będzie składała się z zespołu czteropiętrowych budynków wyposażonych w windy. W ramach osiedla powstanie 110 lokali, od jednopokojowych kawalerek do czteropokojowych mieszkań przeznaczonych dla rodzin. Najwięcej będzie tych 2-pokojowych o wielkości do 55 m kw. Wszystkie mieszkania będą posiadały komórki lokatorskie, balkony, tarasy lub ogródki. Pomimo zakładanej minimalizacji ruchu kołowego i dostępności dla wszystkich grup wiekowych, nie zapomniano o parkingach. Na osiedlu na jedno mieszkanie będzie przypadało przynajmniej 1,5 miejsca parkingowego, ale większość z nich znajdzie się w garażach podziemnych. Pierwsze zrównoważone osiedle w Katowicach Wszystkie zbudowane domy według założeń zapewnią wysoki komfort użytkowania i warunki zdrowotne oraz osiągną wysoką efektywność energetyczną. Walory ekologiczne podkreśli także ukształtowanie zieleni, sposób zagospodarowania wód opadowych, rozwiązania komunikacyjne i związane z nimi natężenie ruchu, czy rozwiązania obniżające ślad węglowy w cyklu życia budynku. Projektanci musieli uwzględnić także takie cechy inwestycji jak najlepsze wykorzystanie oświetlenia naturalnego, rozwiązania sprzyjające kontaktowi mieszkańców z otoczeniem, czy wykorzystanie do pozyskiwania energii instalacji OZE. REKLAMA Właśnie dlatego na projektowanym osiedlu zobaczymy m.in. stacje ładowania samochodów, stację rowerów miejskich, zielone dachy; rozwiązania pomagające w retencjonowaniu wody deszczowej oraz jej zagospodarowaniu (podlewanie ogródków, spłukiwanie toalet) czy innowacyjne materiały zastosowane do budowy. Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego zamierza starać się o uzyskanie certyfikatu Zielony Dom dla Inwestycji – pierwszego polskiego, wielokryterialnego certyfikatu oceniającego inwestycje mieszkaniowe w ramach budownictwa zrównoważonego. W Katowickim Towarzystwie Budownictwa Społecznego nie boimy się wyzwań i innowacyjnych rozwiązań – planowana w Giszowcu inwestycja jest tego najlepszym dowodem. Cieszę się, że będziemy mogli gościć w naszych zasobach nowych mieszkańców, a wśród nich wiele rodzin. Jestem przekonany, że budowa zrównoważonego osiedla w Giszowcu będzie też wyznaczała standardy dla innych inwestycji mieszkaniowych w Katowicach - twierdzi Janusz Olesiński, prezes katowickiego TBS. Realizacja osiedla jest zaplanowana na lata 2023-2024, w pierwszym roku zostaną wykonane prace projektowe i formalne, po których ruszy budowa.