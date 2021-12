Według raportu „Office Occupier: Rynek biurowy w Katowicach" firmy doradczej Cresa, wolumen transakcji w pierwszych trzech kwartałach 2021 roku wyniósł 41.500 m kw. i stanowił aż 81,3 proc. średniej rocznej z lat 2015-2020.

– Katowicki rynek biurowy pozostaje w fazie stabilnego rozwoju. Ze względu na zaplanowaną wysoką podaż w latach 2022-2023, przewidujemy trend wzrostowy wskaźnika pustostanów. Rośnie zainteresowanie powierzchniami coworkingowymi i biurami serwisowanymi. Stanowią one odpowiedź na bieżące potrzeby najemców, którzy oczekują elastycznych okresów najmu i możliwości szybkiego zwiększenia lub zmniejszenia zajmowanej powierzchni biurowej – mówi Artur Sutor, partner, dyrektor działu reprezentacji najemców biurowych w Cresa Polska.

Ponad 600 tys. mkw biur w Katowicach

W trzecim kwartale 2021 r. zasoby powierzchni biurowej w Katowicach przekroczyły 601.500 m kw., powiększając się w ciągu roku o 7,5 proc. W tym okresie do użytku oddano 2 budynki biurowe – część biurową projektu Kolońska Park (7900 m kw., Dzida-Jazgar) oraz Młyńską.6 (2600 m kw., UBM Development).

Wolumen transakcji w trzecim kwartale 2021 r. osiągnął poziom 2.400 m kw. i był niższy o 68 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Od początku 2021 r. najemcy wynajęli 41 500 m kw., co oznacza wzrost o 22 proc. w stosunku do ubiegłego roku. W trzecim kwartale odnotowano wyłącznie nowe umowy najmu. Wolumen transakcji za trzeci kwartał 2021 r. to najniższy wynik od ponad sześciu lat. Natomiast dotychczasowy popyt brutto w 2021 roku stanowi 81 proc. średniej rocznej z lat 2015-2020.

REKLAMA

Do największych umów najmu powierzchni biurowej w pierwszych trzech kwartałach 2021 r. zaliczamy: renegocjację i ekspansję firmy Rockwell Automation (19 500 m kw., A4 Business Park III), nową umowę firmy UPC Polska (4300 m kw., Global Office Park C) oraz renegocjację firmy UPC Polska (4200 m kw., Green Park I & II).

– Pandemia w 2020 roku wywołała pewne znaki zapytania, jednak niesłabnący popyt napędza rekordową podaż i ambitne plany deweloperów. Skala nowych inwestycji może przyczynić się do wzrostu poziomu pustostanów, w szczególności w budynkach niższej klasy. Właściciele takich obiektów staną przed sporym wyzwaniem i bez odpowiedniej strategii nie będą w stanie konkurować z najnowszymi budynkami – mówi Tomasz Dyba, Senior Negotiator w Cushman&Wakefield.

Katowice są zaliczane do pierwszej czwórki obszarów najkorzystniejszych pod inwestycje zagraniczne według badania Business Environment Assessment Study. To ocena środowiska biznesowego w Katowicach przez decydentów polskich firm. W badaniu analizie poddano siedem czynników, które wpływają na atrakcyjność miast i zachęcają do inwestycji. Są to: infrastruktura, przestrzeń biurowa, wsparcie administracji publicznej, potencjał edukacyjny, potencjał zatrudnienia, potencjał biznesowy oraz ocena lokalizacji jako miejsca do życia.

Badania BEAS poświęcone Katowicom

W badaniach BEAS Katowice zajęły wysokie miejsce. Średnia ocena wynosi 6,7 punktu w 10-stopniowej skali. To plasuje aglomerację na trzecim miejscu (ex aequo z Krakowem) wśród innych badanych polskich miast. Najwyższe oceny otrzymały aspekty takie jak przestrzeń biurowa (7,4 pkt), potencjał edukacyjny (6,9 pkt) i ocena lokalizacji jako miejsca do życia (6,9 pkt).

REKLAMA

Lokomotywą napędową rynku biurowego w Katowicach jest popyt firm z sektora IT. – Taki stan rzeczy zawdzięczamy w szczególności olbrzymiemu potencjałowi rekrutacyjnemu całego regionu oraz sukcesom, jakie osiągają firmy istniejące na rynku. Wzrost w tym sektorze jest bardzo duży i niekiedy mało przewidywalny, dlatego też kluczowe będzie zapewnienie przez deweloperów powierzchni elastycznych, dostępnych w stosunkowo krótkim czasie – dodaje Tomasz Dyba, senior negotiator, Cushman & Wakefield.

Jedenaście uczelni wyższych, a wśród nich największa państwowa uczelnia na Śląsku, gwarantują bogate zaplecze kompetencyjne. Katowice liczą sobie 51,2 tys. studentów. Najwięcej z nich specjalizuje się w obszarze finansów (7,4 tys.), potem w obszarze lingwistycznym (4,1 tys.), a następnie w inżynieryjnym (3,7 tys.). Kapitał ludzki został oceniony na 6,9 pkt w dziesięciostopniowej skali.

– Zaplecze edukacyjne czyni region atrakcyjnym dla inwestorów, którzy dokładnie analizują, czy rynek, na którym chcą stworzyć swoje biznesy, ma do zaoferowania pracowników z kompetencjami, których będą poszukiwać. Od kilku lat obserwujemy rosnące zapotrzebowanie na specjalistów w obszarze IT, finansów czy specjalistów ze znajomością języków obcych, co jest wynikiem rozwoju firm, które zdecydowały się na inwestycję w regionie i są w nim obecne, oraz nowych inwestycji – twierdzi Karolina Bucka, team leader, Antal IT Services.