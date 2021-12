Do 2023 roku pełna zieleni ma być ul. Warszawska, w centrum Katowic. – Kiedyś na ul. Warszawskiej było dużo zieleni i drzew. Potem się to zmieniło. Dziś podejmujemy próbę wprowadzenia zieleni w tym miejscu – mówił prezydent Marcin Krupa.

Dodał, że na odcinku ul. Warszawskiej pomiędzy ul. Francuską a ul. Dyrekcyjną w Katowicach zostanie posadzonych w sumie ok. 70 drzew, będą też krzewy. Inwestycja ma kosztować ok. 12 mln zł.

– Drzewa będą w dwóch formach. Pomiędzy ul. Dyrekcyjną a Szkolną drzewa będą rosły w osi jezdni, czyli tam, gdzie dziś parkują samochody. W sumie znikną 52 miejsca parkingowe. Będą to drzewa wysokopienne. Zostawimy parę miejsc parkingowych do obsługi sklepów, będą też cztery miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Ruch na tej części ul. Warszawskiej będzie się odbywał po torowisku i tylko za zezwoleniem. Coś za coś. Możemy zostawić to, co jest, ale sami państwo widzicie, jak to wygląda – mówił podczas konferencji prasowej prezydent.