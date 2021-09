Około 50 osób zebrało się we wtorek wieczorem na rynku w Katowicach, żeby uczcić pamięć osób, których zwłoki zostały odnalezione na terenach przygranicznych z Białorusią. Ludzie przynieśli ze sobą znicze i białe kartki z apelem do przechodniów, które trzymali przed sobą - "Byli głodni, a nie daliśmy im jeść, byli spragnieni, a nie daliśmy im pić, byli przybyszami, a nie przyjęliśmy ich".

Wśród zniczy ktoś położył kartę z imieniem Ahmed Hamid Al-Dabawi. To jeden z mężczyzn, Irakijczyk, którego zwłoki znaleziono.

Przechodnie o proteście w Katowicach: "To nie nasi mordują"

Pytaliśmy, czemu zdecydowali się przyjść. Ludzie odpowiadali, że im żal, bo giną niewinni ludzie, a nic nie mogą zrobić. Ktoś dodał: - Nie mówcie o czterech ciałach, to ludzie, nie numery. Ktoś inny: - To stan nieludzki, a nie wyjątkowy. Przez 30 minut wszyscy stali w ciszy.

Cichy protest w Katowicach po śmierci uchodźców na terenach przygranicznych Fot. Grzegorz Celejewski / Agencja Gazeta

Nie wszyscy byli ich obecnością zachwyceni. - Nie macie co robić? Tylko propagandę siać? Tam nikt nie zginął, byłem na wojnie w Iraku to widziałem jak to wygląda. Jechać do Afryki i dzieci karmić a nie na rynku wystawać - krzyczał do zgromadzonych przechodzący przez rynek mężczyzna.

Inny zaczepił dwie dziewczyny z transparentami. - A wy wiecie, że to nie nasi? Nie nasi ich zabili - mówił. - Proszę pana, ale to nie ważne. Ludzie nie żyją, chcemy ich upamiętnić - odpowiedziały kobiety.

Cichy protest w Katowicach po śmierci uchodźców na terenach przygranicznych Fot. Grzegorz Celejewski / Agencja Gazeta

- Ale to ci z Białorusi mordują a nie nasze dobre chłopaki - pieklił się. Przechodząca obok grupa młodzieży zaśmiała się na widok protestujących. - Ty, ciapatych bronią - mówili między sobą rozbawieni. Przy protestujących przystanęła grupa dziewczyn z Hiszpanii. Studentki. - Wiemy, że na granicy polsko - białoruskiej trwa swoista wojna, bo Białoruś specjalnie ściąga tych ludzi z Afganistanu, Iraku i całej Afryki, a potem chce ich wepchnąć do Europy, ale nie rozumiemy, czemu UE ich nie przyjmuje. Przecież to wbrew naszym europejskim wartościom - mówiły studentki.

Aktywistka z Katowic: "pogranicznicy wysyłają ludzi na bagna"

Agnieszka Gruszka, aktywistka działająca na rzecz uchodźców z No Borders Katowice mówi wprost: - Żądamy praw dla osób z doświadczeniem uchodźczym, które gwarantuje konwencja genewska, żądamy zaprzestania stosowania praktyk typu "push back" i świadomego narażania osób, które poszukują ochrony międzynarodowej, na utratę zdrowia i życia.

Denerwuje się tym bardziej, bo w ostatni piątek Sejm przegłosował nowelę ustawy o cudzoziemcach, która legalizuje wywożenie uchodźców na granicę i pozwala na "niewszczynanie" procedur azylowych.

- Projekt nie przewiduje konieczności badania, czy wydalenie cudzoziemca nie będzie prowadzić do naruszenia praw człowieka. Takie przepisy są niezgodne z prawem unijnym i międzynarodowym. Na granicy odnotowano trzy ofiary śmiertelne, czwartą ofiarą jest kobieta, która prawdopodobnie została przeciągnięta na stronę białoruską. Informował o tym jej mąż. Co będzie dalej? - pyta Gruszka.

Cichy protest w Katowicach po śmierci uchodźców na terenach przygranicznych Fot. Grzegorz Celejewski / Agencja Gazeta

Podkreśla, że strażnicy wysyłają ludzi z powrotem do lasów, puszczy, na bagna, a ci się gubią, są wychłodzeni, wycieńczeni. Giną przez to jak ta trójka znaleziona dwa dni temu. - We wtorek kolejna grupa dziesięciu osób została odnaleziona w lasach, wymagali hospitalizacji. To są ludzie, którzy po prostu są wypychani raz z jednej strony, raz z drugiej. Nie mają nawet jak się ratować - podkreśla Gruszka.

W Usnarzu na granicy wciąż są przetrzymywani ludzie

Tymczasem grupa Granica, która powstała z połączenia polskich organizacji pomagających uchodźcom i imigrantom ma kontakt z osobami, które nadal przebywają na granicy w Usnarzu.

Cichy protest w Katowicach po śmierci uchodźców na terenach przygranicznych Fot. Grzegorz Celejewski / Agencja Gazeta

- Warunki, w jakich są przetrzymywani, zagrażają ich zdrowiu i życiu. Wiemy o pierwszych ofiarach śmiertelnych na polskiej granicy. Nie da się tego zmienić, ale nadal można sprawić, że nie będzie kolejnych. Apelujemy do polskich władz, aby natychmiast udzieliły niezbędnej pomocy potrzebującym imigrantom i imigrantkom - tym z Usnarza i tym przebywającym w innych miejscach wzdłuż granicy - zanim dojdzie do kolejnej nieodwracalnej tragedii - apelują pracownicy Fundacji Ocalenie.