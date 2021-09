Kiedyś, gdy dzieci proszono o namalowanie miasta za 100 lat, maluchy rysowały szklane domy, latające samochody, szerokie drogi. Rysunki mogły się podobać. Nikt jednak nie pytał dzieci, kto będzie w tych miastach żył i jak takie życie będzie wyglądać. Wszystko wydało się być proste,

Fot. strekalova / Shutterstock / Shutterstock



podążanie utartym szlakiem wiecznego rozwoju. To był mit. Czas przemyśleć pojęcie rozwoju miasta. To nowe drogi? Nowy park? Jeszcze wyższe wieżowce? Fabryka? Biurowce? Stadion? Większa powierzchnia miasta albo jego liczba mieszkańców?

Nasze miasta nigdy nie będą takie, o jakich marzyliśmy w dzieciństwie

Czas się pogodzić z tym, że miasta, także te z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, nigdy nie będą wyglądały jak te fantastycznych wizji. Niektóre nie mogą, inne nie chcą.

Miasta mierzą się dziś z problemami, o których jeszcze kilkanaście lat temu nikt nie myślał. To suburbanizacja, starzenie się społeczeństwa, ubytek mieszkańców. Muszą dbać o zrównoważony rozwój i być odporne na rozmaite, często niespodziewane zagrożenia.

REKLAMA

Nie wszystkie wspomniane zjawiska są już widoczne i nie zawsze są niepokojące. Nie da się jednak od nich uciec i czas zacząć je traktować jako pewnik.

Miasta potrzebują dziś zintegrowanego oraz interdysplinarnego społecznego spojrzenia. Jest potrzebne, by odpowiedzialnie myśleć o nas w mieście, o naszych bliskich oraz sąsiadach nie dziś, ale za kilka i kilkanaście lat. Czy potrafimy? Czy stać nas na zadanie sobie pytania, jak będzie się nam żyć w mieście, takim jakim ono jest naprawdę? Czy potrafimy połączyć różne dziedziny zarządzania nimi i snucia planów rozwoju w spójny koncept, który będzie odpowiedzią na pytanie, co zrobić, by dostosować miasto do zmieniających się potrzeb, liczby mieszkańców, sposobu pracy i spędzania czasu? Na początek wyrzućmy nasze stare rysunki z dzieciństwa. Potraktujmy nasze miasta i naszą przyszłość odważnie i uczciwie.

Zapraszamy na Miasta Idei

O przyszłości naszych miast i wyzwaniach, które czekają je za 30-50 lat, będziemy rozmawiać podczas kolejnego spotkania z cyklu Miasta Idei.

REKLAMA

Spotkamy się 27 września w Strefie Centralnej w Katowicach (plac Sejmu Śląskiego 2). Warsztaty dla mieszkańców rozpoczniemy o godz. 16 (prosimy o zapisy na adres przemyslaw.jedlecki@agora.pl). Następnie o godz. 17.45 odbędzie się debata ekspertów. Naszymi gośćmi będą m.in. Kazimierz Karolczak, przewodniczący Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, dr Agnieszka Labus, która zajmuje się politykami senioralnymi i planowaniem przestrzennym oraz dr Olha Zadorozhna, adiunkt w zakładzie Ekonomicznych Analiz Empirycznych Akademii Leona Koźmińskiego.