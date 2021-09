Co takiego się tu dzieje, że wiele osób nie czuje się w Katowicach bezpiecznie? Co jest źródłem problemów i jak im zaradzić? Jakie oczekiwania mieszkańcy mają wobec miasta, policji i straży miejskiej, a co mogą zrobić sami?

Odpowiedzi poszukamy na warsztatach. Spotkamy się 20 września o godz. 16 w galerii Teatru Korez. Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego prosimy chętnych, żeby się wcześniej zapisali. Wystarczy wysłać e-mail na adres: przemyslaw.jedlecki@agora.pl.