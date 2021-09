W sierpniu na ul. Mickiewicza w centrum Katowic doszło do bójki. Grupa osób weszła też na ulicę, wtedy kierowca miejskiego autobusu wjechał w tłum. Pod kołami zginęła młoda kobieta. Kierowca został aresztowany. Wcześniej w centrum Katowic dochodziło do pobić i awantur.

Prezydent Katowic Marcin Krupa ogłosił pakiet działań „Bezpieczne Śródmieście". Składa się on z czterech filarów.

Prezydent Katowic zapowiada nowe kamery i patrole

Pierwszy to większa liczba patroli policji. Miasto wykupuje co roku (za ok. 200 tys. zł) dodatkowe tzw. ponadnormatywne patrole. – Już można je zobaczyć na ulicach naszego miasta, pojawiły się również patrole konne – mówił prezydent Krupa.