Katowiccy urzędnicy wyjaśniają, że docelowo Katowicki Bank Żywności będzie się mieścił na Obrokach, ale wkrótce będzie potrzebny też magazyn do składowania żywności. Ten ma powstać przy ul. Zielonogórskiej w Ligocie.

Powstaje Katowicki Bank Żywności. Magazyn umieszczą w Obrokach i Ligocie

Obecnie organizacje charytatywne mogą zgłaszać chęć przystąpienia do banku żywności. Można składać wnioski. Z magazynów banku będą mogły następnie odbierać żywność, której zbliża się data przydatności albo np. ma wadę wyglądu, ale nadal jest zdatna do zjedzenia. Jedzenie będzie pochodzić z marketów, sklepów i hurtowni – od każdego, kto będzie chciał przekazać do banku swoje produkty.