Siemianowice Śląskie należą do tych miast Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, które są w czołówce, jeżeli chodzi o długość dróg rowerowych. Jeszcze w 2019 roku było ich 27 km (z czego w latach 2015-2019 powstało ponad 20 km), natomiast dziś Siemianowice Śląskie mają ponad 34 km dróg rowerowych. Oprócz tego powstały trzy zintegrowane centra przesiadkowe, w których w bezpieczny sposób można zostawić rowery.

Do najważniejszych inwestycji rowerowych należy m.in. trasa od parku Miejskiego do parku Pszczelnik. Prowadzi ona ulicami: PCK, Obwodową, Cmentarną i Szybu Pszczelnik. Jazdę rowerem po mieście ułatwia również trasa nr 3, która biegnie od ulicy Bańgowskiej przez osiedle Bańgów (ulica Skłodowskiej), ulicą Zachodnią do skrzyżowania z Krupanka.

Rower miejski w Siemianowicach Śląskich

Siemianowice Śląskie, podobnie jak wiele innym miast GZM, uruchomiły miejską wypożyczalnię rowerów. Mieszkańcy mają do dyspozycji 120 rowerów (w tym 107 rowerów standardowych, 3 tandemy oraz 10 rowerów dziecięcych), rozmieszczonych przy 12 samoobsługowych stacjach, w następujących punktach: ulica Grunwaldzka, plac Alfreda, Centrum I – skrzyżowanie ulic Śląskiej i Jana Pawła, Centrum II – okolice Mysłowickiej, park Pszczelnik, osiedle Młodych, osiedle Bańgów, Bańgów – ulica Krupanka, Tuwim, Węzłowiec – ulica Jagiełły, Michałkowice – ulica Wyzwolenia, Michałkowice – plac 11 Listopada.

Rowery miejskie są dostępne dla każdego zarejestrowanego użytkownika. Osoby, które po raz pierwszy będą chciały z nich skorzystać, mogą zarejestrować się, korzystając ze strony internetowej lub aplikacji mobilnej Nextbike. Jednoślady będzie można wypożyczać za pomocą terminala, wspomnianej aplikacji lub kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem 32 630 62 52.

REKLAMA

Aby rozpocząć użytkowanie SRM, należy wpłacić min. 10 zł opłaty inicjalnej, z której będą finansowane przyszłe wypożyczenia. Pierwsze 15 minut, przy każdorazowym wypożyczeniu, jest bezpłatne, następnie opłata za wypożyczenie na czas wynosi: od 16 do 60 minut – 1 zł, do 2 godzin – 2 zł, do 3 godzin – 3 zł, 4. godzina i każda następna – 4 zł.

Wypożyczymy i oddamy rower w innym mieście

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia z kolei integruje system miejskiego roweru, tak by można było jeździć do różnych miast. W tym roku zintegrowany system obejmuje Katowice, Sosnowiec, Tychy, Chorzów oraz Siemianowice Śląskie. W czerwcu między tymi miastami wykonano 4133 przejazdy, w kwietniu było ich 1981, zaś w maju 2691. Przejazdy rowerem miejskim między miastami w sieci nie wiążą się z żadnym dodatkowym kosztem. Ani dla użytkownika, ani dla gmin. Integrację w całości finansuje Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. W sumie jej mieszkańcy mają w tym sezonie do dyspozycji ok. 1,5 tys. rowerów na blisko 170 stacjach.

– Rower staje się wśród mieszkańców Metropolii coraz popularniejszy jako środek przemieszczania się w codziennym życiu – ocenia Paweł Krzyżak, wicedyrektor Departamentu Projektów i Inwestycji w GZM. – Coraz częściej wykorzystujemy go, dojeżdżając do pracy, szkoły czy na zakupy. W czasach pandemii wielu użytkowników przekonało się, że jest to bezpieczny środek transportu. Mamy nadzieję, że po ustąpieniu koronawirusa te nawyki utrwalą się również i w miastach Śląska i Zagłębia – dodaje Paweł Krzyżak.

Z roku na rok coraz chętniej korzystamy z rowerów

Rower miejski co roku bije rekordy popularności. Od maja do końca listopada 2020 roku, mimo pandemii, dokonano w sumie 307 tys. wypożyczeń rowerów metropolitalnych sieci Nextbike, z czego ponad 20 tys. podróży odbyło się w granicach więcej niż jednego miasta. Z kolei liczba użytkowników wzrosła o ponad 21 proc. względem 2019 roku. – Podobnie do ubiegłego roku, tak i w tym Nextbike, dezynfekuje swoje rowery. Odbywa się to podczas ich codziennych kontroli czy serwisowania – zapewniają przedstawiciele firmy na swojej stronie internetowej.

REKLAMA

Metropolia liczy na kolejny rekord wypożyczeń w tym roku.