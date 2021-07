– Pod koniec 2020 r. mieliśmy w Katowicach prawie 180 km tras, a docelowym planem jest połączenie wszystkich dzielnic miasta komfortowymi drogami rowerowymi z centrum – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Ważną inwestycją realizowaną w tym roku jest trasa, która połączy śródmiejską strefę "Tempo 30" z węzłem przesiadkowym Brynów. Powstająca droga dla rowerów połączy od południa istniejącą trasę w rejonie sklepu Lidl 200-metrowym odcinkiem wzdłuż ul. Jankego z węzłem przesiadkowym Brynów i dalej pobiegnie wzdłuż ul. Kościuszki. Koszt tej inwestycji wyniesie 1,7 mln zł, a jej długość osiągnie ok. 1,4 km.

W drugiej połowie czerwca rozpoczęły się roboty związane z budową odcinka drogi rowerowej wzdłuż ul. Kościuszki od ul. Gawronów do ul. Ceglanej. Powstanie on od strony jezdni, co oznacza zwężenie pasów ruchu w tym rejonie. Częściowo zostaną zlikwidowane miejsca postojowe (ok. 10) w dolnej części ul. Kościuszki, przy ul. Ceglanej. W tym rejonie powstanie również zieleniec, gdzie zostanie nasadzonych ok. 500 bylin. Zakończenie całej inwestycji jest przewidywane na październik.

Zjazd rowerowy pod rondo

Kolejnym z realizowanych projektów jest inwestycja, która ułatwi ruch rowerowy pod rondem gen. Jerzego Ziętka. Nowa droga powstanie od strony deptaka prowadzącego wzdłuż ul. Chorzowskiej przy tzw. niebieskich blokach. Planowana jest budowa pochylni rowerowej umożliwiającej wygodny zjazd pod rondo i wyjazd spod niego. Koszt tego przedsięwzięcia to ok. 3,4 mln zł. W drugiej połowie czerwca miasto wybrało wykonawcę inwestycji. Początek prac nastąpi w sierpniu bieżącego roku.

Ważne są też dwie inne drogi rowerowe. Jedna połączy ul. Gospodarczą (od tymczasowego przystanku autobusowego) do os. Paderewskiego (ul. Graniczna i Pułaskiego). Ta trasa będzie liczyć ok. 1,5 km. Zakładany koszt realizacji to ok. 1,9 mln zł. Ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy robót budowlanych, planowany termin otwarcia ofert to 9 lipca br. Druga trasa, o długości 2,4 km, połączy Giszowiec z Nikiszowcem wzdłuż ul. Szopienickiej. Wartość tej inwestycji to 6 mln zł. Przetarg zostanie ogłoszony na przełomie lipca i sierpnia.

Trasy ukończone

Gotowa jest trasa wzdłuż al. Korfantego, na odcinku od ul. Telewizyjnej do ul. Gnieźnieńskiej. Inwestycja została ukończona w maju. Pozwoli ona nie tylko skomunikować północne dzielnice Katowic z Parkiem Śląskim. Trasa ma 1,3 km długości i na pętli Alfreda łączy się z już istniejącym 700-metrowym odcinkiem drogi rowerowej prowadzącej wzdłuż ul. Telewizyjnej do Parku Śląskiego.

W pierwszym kwartale oddano do użytku drogę rowerową wzdłuż ul. Lotnisko. Ma ona długość 1,1 km i ułatwia rowerzystom dojazd do Doliny Trzech Stawów. W kolejnych latach stanie się ona fragmentem znacznie większej drogi rowerowej, która połączy os. Paderewskiego z Nikiszowcem.

Zakończyła się też budowa drogi rowerowej przez Podlesie, która połączyła istniejącą trasę na ul. Zaopusta i trasę w biegu ul. Armii Krajowej z granicą dzielnicy przy ul. Hortensji. Powstał tam ciąg pieszo-rowerowy na odcinku od ul. Hortensji do ul. Trojoka, gdzie ruch został uspokojony, a droga oznakowana znakami poziomymi. Dodatkowo wykonano przejazd rowerowy przez ul. Armii Krajowej na wysokości ul. Sołtysiej oraz połączenie istniejącej trasy w ciągu ul. Zaopusta z trasą w ciągu ul. Armii Krajowej.

Inwestycje w fazie projektów

W maju Katowice kupiły grunty po kolei piaskowej. Wcześniej należały do spółki CTL Maczki-Bór. Dzięki temu będzie można wybudować drogę rowerową o parametrach velostrady od Giszowca w kierunku centrum przesiadkowego Brynów z jednoczesnym połączeniem jej z terenami Katowickiego Parku Leśnego. Jeszcze w lipcu planowane jest ogłoszenie przetargu na wybór projektanta, który opracuje dokumentację projektową.

W fazie projektowej jest z kolei połączenie ul. Konnej (przy basenie miejskim) z ul. Techników i ul. Niepodległości oraz trasą rowerową nr 5 (szlak żółty). Ten projekt ma powstać do końca sierpnia bieżącego roku. Inna zapowiedziana inwestycja rowerowa połączy Giszowiec z obszarem Katowickiego Parku Leśnego. Jeszcze w bieżącym kwartale tego roku zostanie ogłoszony przetarg na dokumentację budowlano-wykonawczą.