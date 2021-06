Spotkanie rozpoczniemy od warsztatów. Podczas nich będziemy rozmawiać z mieszkańcami o tym, jak ich zdaniem centrum Katowic, ale też ważne przestrzenie w dzielnicach, są przygotowane do wygodnego i bezpiecznego poruszania się pieszo. Które miejsca są przykładem dobrych rozwiązań, a gdzie konieczne są poprawki? Na czym powinny polegać? Zapytamy też, jak godzić potrzeby różnych użytkowników? Co powinno być ważniejsze w centrum? Miejsce parkingowe czy ławka? A może da się to pogodzić? Będziemy także pytać, czy można poprawić jakość przestrzeni publicznych w centrum Katowic?

Miasta Idei. Eksperci opowiedzą o mieście przyjaznym dla pieszych Warsztaty rozpoczną się o godz. 16 w dniu 30 czerwca. Spotkamy się w Teatrze Korez. Liczba uczestników jest jednak ograniczona do dziesięciu osób. Zgłoszenia przyjmujemy mailem (przemyslaw.jedlecki@agora.pl). Po warsztatach, o godz. 17.45, odbędzie się debata ekspertów na ten sam temat. Będziemy ją transmitować na naszej stronie internetowej oraz Fanpage'u "Gazety Wyborczej" w Katowicach. Naszymi gośćmi będą: Bogumił Sobula, wiceprezydent Katowic, Marcin Domański, zastępca dyrektora wydziału transportu i komunikacji w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, Michał Lorbiecki, oficer pieszy w Tychach oraz Paweł Wittich, zastępca dyrektora w Miejskim Zarządzie Dróg i Mostów w Bytomiu.