Codziennie dziennikarze „Gazety Wyborczej" spotykają się na kolegiach, podczas których ustalamy najważniejsze tematy, spieramy się o ich układ na stronie wyborcza.pl, na naszych stronach lokalnych i w papierowych wydaniach. W trakcie tych dyskusji rodzą się komentarze, kształtują opinie i linia programowa naszej gazety. W środę, 23 czerwca, o godz. 20 na stronie Wyborcza.pl pragniemy zaprosić Was, naszych Czytelników na takie zebranie. Chcemy Was poinformować o naszych planach, sukcesach, ale i zagrożeniach. Mierzymy się ostatnio z sytuacją, której stawką jest przyszłość i niezależność „Gazety Wyborczej". Chcemy, żebyście mieli o tym pełną wiedzę, z pierwszej ręki.

Będzie okazja posłuchać Adama Michnika i jego zastępców oraz innych kluczowych dla naszej redakcji postaci. Opowiedzą Państwu m.in. jak „Wyborcza" przekształciła się w nowoczesne i prężne medium internetowe, które pod względem liczby prenumeratorów jest liderem w tej części Europy. I co robimy, by tę pozycję utrzymać.

Walne Zebranie Czytelników i Zespołu „Gazety Wyborczej"

Naprawdę uważamy, że największą siłą „Gazety Wyborczej" są jej Czytelnicy. To Wy - ćwierć miliona osób - wykupiliście cyfrową prenumeratę „Wyborczej". Zaufaliście nam, jesteście z nami. Chcemy teraz to zaufanie odwzajemnić. Dlatego zapraszamy Was na Walne Zebranie Czytelników i Zespołu „Gazety Wyborczej". Pragniemy z Wami otwarcie i szczerze porozmawiać.

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania. Ślijcie je przed spotkaniem na adres: listy@wyborcza.pl

Widzimy się w środę, 23 czerwca 2021 r., o godz. 20 na Wyborcza.pl

Spotkanie odbywa się pod patronatem Klubu "Wyborczej" - każdego, kto zechciałby do niego dołączyć, serdecznie zapraszamy!