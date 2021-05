Do dachowania doszło na jezdni prowadzącej w kierunku Krakowa, już za bramkami, dlatego sprawą zajął się Komisariat Autostradowy Policji w Balicach.

- Z wyjaśnień kierowcy hondy wynika, że zasnął on, prowadząc samochód i wjechał do rowu, dachując. Pasażerka z ciężkimi obrażeniami trafiła do szpitala w Katowicach - mówi dyżurny Komisariatu Autostradowego Policji w Balicach.

Na czas lądowania śmigłowca LPR, który zabrał ranną do szpitala, trasa w kierunku na Kraków została zamknięta. Około godz. 6.30 przywrócono ruch na drodze.