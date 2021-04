Druga odsłona naszego plebiscytu samorządowego jest poświęcona przyszłości naszych miast. Trwa właśnie głosowanie nad wyzwaniami dla miast i regionu. To przyczynek do dyskusji, jak powinny się rozwijać nasze samorządy, na co powinny położyć akcent, planując działania nie tylko na najbliższe lata, ale i na dziesięciolecia. Głosowanie potrwa do 3 maja, a wyniki ogłosimy 7 maja. Każdy Czytelnik może oddać jeden głos. Listę siedmiu zwycięskich wyzwań stworzymy z tych, które uzyskają najwięcej Waszych głosów.

Musimy stworzyć Kolei Metropolitalną, wszyscy na tym skorzystamy Prof. Irma Kozina, historyczka sztuki już podjęła decyzję. - Uważam, że najpilniejszą sprawą jest stworzenie Kolei Metropolitalnej. Szybkiej, łączącej wszystkie miasta, obsługującej pasażerów na wszystkich dworcach, na wzór naziemnego metra działającego np. w Berlinie. Skorzystają na tym wszyscy mieszkańcy. Już teraz wiele osób, aby przemieścić się z Katowic do Tychów i odwrotnie chętnie wsiada do pociągu. Stało się tak po modernizacji linii i jazda nie zabiera już ponad godziny, tylko 18 minut. Stawianie na kolej to też wymóg współczesności. Miasta coraz bardziej nie chcą wpuszczać do swoich centrów samochodów. Musimy być też przygotowani na kryzys energetyczny. Nie bardzo wierzę w przestawienie się na samochody elektryczne. Jedyną alternatywą dla korków i spalin, w mojej ocenie, jest tylko kolej. Ale żeby ludzie wsiedli do pociągów, muszą być one szybkie i docierać na czas - zauważa prof. Kozina.