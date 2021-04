Noc Geografii na Uniwersytecie Śląskim odbędzie się 23 kwietnia w ramach międzynarodowej inicjatywy GeoNight (Night of Geography).

– To święto geografii oraz okazja do promocji badań geograficznych. GeoNight to wydarzenie stosunkowo młode, w tym roku odbywa się dopiero jego piąta edycja, ale już zyskało charakter globalny. Na UŚ Noc Geografii odbywa się po raz pierwszy, nie jest to jednak pierwsza popularnonaukowa impreza geograficzna, którą organizujemy. Od 2013 r. zawsze w kwietniu otwieraliśmy drzwi wydziału dla uczniów szkół ponadpodstawowych oraz ich nauczycieli, by razem z nimi świętować Dzień Geografa – mówi dr Marta Chmielewska z Wydziału Nauk Przyrodniczych UŚ, koordynatorka Nocy Geografii.