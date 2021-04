Druga odsłona naszego plebiscytu samorządowego jest poświęcona przyszłości naszych miast. Od piątku trwa głosowanie nad wyzwaniami dla miast i regionu. To przyczynek do dyskusji, jak powinny się rozwijać nasze samorządy, na co powinny położyć akcent, planując działania nie tylko na najbliższe lata, ale i na dziesięciolecia. Głosowanie trwa do 3 maja, a wyniki ogłosimy 7 maja. Każdy Czytelnik może oddać jeden głos. Listę siedmiu zwycięskich wyzwań stworzymy z tych, które uzyskają najwięcej Waszych głosów.

Mieszkańcy naszego regionu mają do wyboru całkiem sporo wyzwań dla województwa śląskiego. Oto one: Walka ze smogiem to priorytet dla województwa śląskiego Monika Bajka, prezes Domu Aniołów Stróżów w Katowicach, już podjęła decyzję w sprawie głosowania. - Większość tematów i obszarów wskazanych w plebiscycie zasługuje na uwagę i zmianę, ale jeśli mam wybrać tylko jeden obszar, to byłaby to z pewnością walka ze smogiem. Wszyscy bardzo mocno odczuwamy złą jakość powietrza. To poruszające i dość przygnębiające, że nawet miejscowości górskie spowite są smogiem, a duszący zapach dymu z kominów utrudnia oddychanie... Wspólna walka o czyste powietrze to z mojej perspektywy priorytet! - mówi Monika Bajka. W naszym plebiscycie można zagłosować także na wyzwania dla Katowic: W naszym plebiscycie można zagłosować także na wyzwania dla Gliwic: W naszym plebiscycie można zagłosować także na wyzwania dla Bielska-Białej: