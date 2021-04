Druga odsłona naszego plebiscytu samorządowego jest poświęcona przyszłości. Pod koniec marca zaprosiliśmy Was do rozmowy o tym, jak powinny się rozwijać nasze miasta i regiony, na co samorządy powinny położyć akcent, planując działania nie tylko na najbliższe lata, ale i na dziesięciolecia. Etap zbierania propozycji za nami, czas rozpocząć głosowanie. Potrwa ono do 3 maja, wyniki ogłosimy 7 maja.

Każdy Czytelnik może oddać jeden głos. Listę siedmiu zwycięskich wyzwań stworzymy z tych, które uzyskają najwięcej Waszych głosów.