Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie meteorologiczne dotyczące silnego wiatru na terenie województwa śląskiego. Wiać ma z południowego zachodu i zachodu przez cały wielkanocny poniedziałek - od godzin przedpołudniowych aż do wieczora do godziny 23. Średnia prędkość wyniesie od 25 km/godz. do 35 km/godz., w porywach do 80 km na godzinę.

Ostrzeżenia wydano również dla województw: zachodniopomorskiego, opolskiego i dolnośląskiego.