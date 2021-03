Mężczyzna spacerował po Katowicach bez zasłoniętych ust i nosa. To właśnie brak maseczki i nerwowe rozglądanie się mężczyzny po okolicy zwróciło uwagę policjantów.

36-latek wpadł, bo nie nosił maseczki

– Okazało się, że w plastikowej torbie przenosi ponad 5 tys. porcji dilerskich amfetaminy. 36-latek tłumaczył, że przed chwilą to znalazł za garażami i postanowił zabrać do domu, bo od czasu do czasu zażywa narkotyki – mówi Agnieszka Żyłka, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Katowicach.