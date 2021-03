We wtorek około godziny 19.40 do jednej ze stacji paliw w rejonie skrzyżowania ulicy Wodzisławskiej z Reymonta w Rybniku wtargnął mężczyzna, który nożem sterroryzował obsługę i zażądał pieniędzy.

Niedaleko przejeżdżali właśnie policjanci. Przypadkowy świadek zatrzymał ich i powiedział im o mężczyźnie, który szedł w kierunku stacji, mówiąc, że chce na nią napaść. Policjanci natychmiast tam pojechali. Kiedy weszli do środka, zastali stojącego za ladą mężczyznę, który trzymał w ręku nóż.

Agresywny 41-latek zamachnął się nożem w kierunku policjanta. Ten użył broni służbowej i postrzelił go w nogę. Mieszkaniec Rybnika został zatrzymany i obezwładniony. Policjanci udzielili rannemu pierwszej pomocy i wezwali pogotowie. Postrzelony mężczyzna został natychmiast przetransportowany do szpitala. Po opatrzeniu rany został zamknięty w policyjnym areszcie. Na miejscu wykonano oględziny pod nadzorem prokuratora. Od mieszkańca Rybnika pobrano krew do badań, które wykażą, czy był on pod wpływem alkoholu lub jakichkolwiek innych substancji psychoaktywnych.

Za napad z użyciem broni grozi mu do 12 lat więzienia.