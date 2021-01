Z danych Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach wynika, że w 2020 roku na drogach województwa śląskiego doszło do 50 tysięcy wypadków i kolizji. To o 11 tysięcy zdarzeń mniej niż w 2019 r. oraz 8 tysięcy mniej niż w 2018 r.

Pod Gliwicami zginęło 9 osób

Do najtragiczniejszego wypadku doszło w sierpniu 2020 na DK 88 w Kleszczowie koło Gliwic. Podczas ulewy jadący w stronę Wrocławia renault trafic przewrócił się, po czym sunąc po jezdni, znalazł się na przeciwległym pasie ruchu. Na leżącego busa najechał jadący do Rudy Śląskiej autokar. Autobusem jechało 49 pracowników firmy ochroniarskiej, którzy wracali z zabezpieczenia meczu we Wrocławiu. Siła uderzenia była ogromna. Dach renault został sprasowany przez autokar. Wypadku nie przeżył nikt z 9 osób podróżujących renault trafic.