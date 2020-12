We wtorek Ministerstwo Zdrowia podało najnowsze dane związane z pandemią. We wtorek w całej Polsce odnotowano 7 192 nowe przypadki zakażenia koronawirusem. 719 zakażonych to mieszkańcy województwa śląskiego.

Pozostałe przypadki dotyczą województw: mazowieckiego (884), kujawsko-pomorskiego (768), pomorskiego (697), warmińsko-mazurskiego (578), wielkopolskiego (574), lubelskiego (524), łódzkiego (453), dolnośląskiego (409), zachodniopomorskiego (391), podkarpackiego (225), małopolskiego (196), podlaskiego (172), świętokrzyskiego (153), lubuskiego (141), opolskiego (93). 215 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.