Kolejne miasta budują i otwierają centra przesiadkowe. To szansa na poprawę komunikacji w regionie. Pytanie jednak, co zrobić, by centra przesiadkowe nie świeciły pustkami? Jak zachęcić mieszkańców do przesiadek? Od czego zależy powodzenie tych często drogich inwestycji? Co jest kluczowe dla powodzenia takich projektów?

O tym rozmawiamy podczas dzisiejszych Miast Idei. Naszymi gośćmi są: Kazimierz Karolczak, przewodniczący zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, Marcin Bazylak, prezydent Dąbrowy Górniczej, Andrzej Dziuba, prezydent Tychów, Bogumił Sobula, wiceprezydent Katowic, i Mariusz Śpiewok, wiceprezydent Gliwic.