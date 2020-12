Centrum przesiadkowe w Brynowie składa się z dwóch części. Pierwsza to kompleks przystanków tramwajowych i autobusowych w miejscu dawnej pętli tramwajowej, a druga to położony kilkadziesiąt metrów dalej budynek z kilkuset miejscami parkingowymi.

– Budowa centrów przesiadkowych to szereg korzyści dla mieszkańców. Najważniejsza z nich to możliwość szybkiego dojazdu do centrum miasta i zaoszczędzenia czasu oraz mniejsze koszty paliwa – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.