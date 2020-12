CP Brynów ma być punktem przesiadkowym dla osób zmotoryzowanych, jadących od strony Mikołowa. Jest tutaj ponad 400 miejsc parkingowych. Z kolei Zawodzie powstało z myślą o kierowcach, którzy do Katowic chcą dojechać od strony Mysłowic i Zagłębia.

Jednocześnie centra przesiadkowe budują również inne miasta Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Budowy trwają już w Gliwicach i Dąbrowie Górniczej, prace wkrótce rozpoczną się w Zabrzu, kolejne centrum przesiadkowe zbudują też Tychy.

Centra przesiadkowe to szansa na poprawę komunikacji w regionie. Pytanie jednak, co zrobić, by centra przesiadkowe nie świeciły pustkami. Jak zachęcić mieszkańców do przesiadek? Od czego zależy powodzenie tych, często drogich, inwestycji? Co jest kluczem dla powodzenia takich projektów?

Będziemy o tym rozmawiać 10 grudnia, podczas internetowych warsztatów z mieszkańcami Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Rozpoczniemy je o godz. 15.30. Ze względu na ograniczoną liczbę uczestników spotkania prosimy o zapisy mailowe (przemyslaw.jedlecki@agora.pl).

O godz. 17.45 rozpoczniemy debatę online poświęconą centrom przesiadkowym. Naszymi gośćmi będą przedstawiciele Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz Katowic, Tychów, Dąbrowy Górniczej i Gliwic.