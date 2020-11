– W kolizji na ul. Sportowej w Jaworznie nikomu nic się nie stało. Winny został ustalony. Funkcjonariusz wsiadł do radiowozu i zaczął wypisywać mandat. W pewnym momencie przez otwarte okno auta do środka wskoczyła kotka. Zaczęła biegać po radiowozie. Następnie wdrapała się na kolana policjanta i nie pozwalała mu wypisać mandatu. Gdy w końcu się to udało, kot nie chciał opuścić radiowozu – opowiada Michał Nowak, rzecznik policji w Jaworznie.

Zwierzak nie miał obroży, ale jest bardzo towarzyski i łasi się do ludzi. Kotka trafiła pod opiekę policjantki, prywatnie miłośniczki kotów, u której nakarmiona i zadowolona oczekuje na swojego właściciela. Po zwrot kotki wystarczy zadzwonić do dyżurnego policji w Jaworznie pod nr tel. 47 852 52 55.