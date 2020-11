W całej Polsce od piątku odnotowano 25 571 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Najwięcej w województwie śląskim (3453), dolnośląskim (2794), wielkopolskim (2742), mazowieckim (2419) oraz małopolskim (2202).

W Katowicach odnotowano 148 nowych przypadków zakażenia, Chorzowie i Bielsku-Białej po 126, Tychach 122, powiecie będzińskim 104, powiecie mikołowskim 99, powiecie cieszyńskim 92, Gliwicach 91, powiecie pszczyńskim 70, Rybniku i Sosnowcu po 66, Jastrzębiu-Zdroju 65, Rudzie Śląskiej 61, Zabrzu 57, powiecie gliwickim 52, Dąbrowie Górniczej 46, powiecie zawierciańskim 38, Bytomiu 33, Piekarach Śląskich 32, powiecie raciborskim 31, Mysłowicach 21, Siemianowicach Śląskich 20, Żorach 8, Świętochłowicach 7.

84 osób zmarło w woj. śląskim

Z powodu COVID-19 zmarło 119 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 429 osób. Jak wynika z komunikatu przekazanego przez WSSE w Katowicach, w woj. śląskim zmarły 84 osoby.

Obecnie liczba zakażonych koronawirusem wynosi 69 1118 przypadków w Polsce, a liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim zgłoszonych do WSSE w Katowicach to 95 428.

REKLAMA

Do tej pory ponad 450 chętnych – lekarzy, pielęgniarek, salowych, techników medycznych, zgłosiło się do tej pory do pracy poprzez specjalną stronę internetową www.szpitaldlaslaska.pl uruchomioną przez szpital MSWiA w Katowicach.

Koronawirus w DPS-ach

W kolejnych dwóch domach pomocy społecznej wykryto zakażenia koronawirusem. A chodzi o DPS Zbrosławice oraz DPS w Częstochowie – w obu choruje na razie tylko jeden z mieszkańców. Na szczęście są też placówki, w których pensjonariusze dochodzą do zdrowia. W Gliwicach w DPS przy ul. Pszczyńskiej wyzdrowiało już 40 osób, zaś w placówce w Pielgrzymowicach, w której było zakażonych 34 pensjonariuszy i 10 pracowników, choruje już tylko jeden mieszkaniec. Specjalne sanitarki odwiedziły też placówki w Katowicach, Cieszynie, Bielsku-Białej, Wojkowicach, Międzybrodziu Bialskim, Chorzowie, Wiśniczach i Gliwicach, aby pobrać próbki od wszystkich mieszkańców i kadry. W poniedziałek wymazobus będzie w DPS w Zabrzu, w którym ujawniono póki co jedno zakażenie.