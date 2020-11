Od czterech lat w Mysłowicach mieszka Ala Labanova z rodziną. - Wyjechaliśmy z Białorusi do Polski za lepszym życiem. Najpierw trafiliśmy do Warszawy. Mąż, który jest trenerem piłki nożnej, dostał propozycję pracy na Śląsku. I tak znaleźliśmy się w Mysłowicach. Studiuję na Uniwersytecie Śląskim język biznesu. Życie nam się poprawiło, dzieci nauczyły się mówić, pisać po polsku. Zaaklimatyzowaliśmy się, tu jest nasz dom - zapewnia Labanova.

Rodzinie udało się opuścić Białoruś i zamieszkać w Mysłowicach

Jej rodzina jeszcze w zeszłym roku postanowiła pomóc swoim przyjaciołom. - Z Pawłem i jego rodziną znamy się od lat. Paweł jest muzykiem z wykształcenia, ale wspólnie z żoną prowadzili gospodarstwo, z tego żyli. Postanowiliśmy im pomóc, zorganizować im życie w Polsce, w Mysłowicach - wspomina.

Pan Paweł razem z żoną zdecydowali się na wyjazd. Sprzedali swoje gospodarstwo, załatwili wszelkie formalności. Ale nastała pandemia i zamknięto granice.

- Zamieszanie było straszne. I kłopoty, bo Paweł z żoną bez gospodarstwa nie miał jak zarabiać. Wszystko się skomplikowało. Gdy myśleliśmy, że w końcu dojdzie do wyjazdu, Łukaszenka sfałszował wybory. Ludzie wyszli na ulice, granice znowu zamknęli. Dostawaliśmy z Białorusi przerażające informacje. Znajomi mówią, że władza straszy, że za udział w protestach będzie rodzicom odbierać dzieci. Robiliśmy wszystko, by wydobyć przyjaciół z tego piekła. Nie zliczę ilości pism wysyłanych do konsula w Grodnie. W końcu się udało - mówi Labanova.

Pracę w Mysłowicach dał pastor

W październiku pan Paweł z żoną w ciąży i czwórką dzieci przyjechał do Mysłowic. Z pomocą oprócz przyjaciół z Białorusi przyszedł Leszek Adamski, pastor Kościoła Bożego w Chrystusie w Mysłowicach.

- Prowadzę firmę zajmującą się produkcją różnych wyrobów i zatrudniłem Pawła. Mamy dom do sprzedania, w którym na razie zamieszkała jego rodzina. Problem w tym, że jest już kupiec i za miesiąc musi być pusty. Musimy znaleźć nowe lokum. A to nie jest proste - przyznaje Adamski.

Pan Paweł z optymizmem patrzy jednak w przyszłość. Po polsku mówi jeszcze bardzo powoli, nie wszystko rozumie. Czasem wtrąca słowa po angielsku.

- Myślę, że będzie dobrze. Choć jesteśmy w obcym, nieznanym miejscu. Moja żona pierwszy raz jest w Polsce. Ja byłem wcześniej dwa razy: raz w Białymstoku na koncercie, drugi raz na koncercie w Krakowie - przyznaje. I od razu zapewnia, że ani przez chwilę nie żałowali swojej decyzji.

- Pomijam to, że na Białorusi jest bieda. Ale sytuacja jest niepewna, niebezpieczna. Nie wiadomo, co zrobi Łukaszenka. Nie chcę, żeby moje dzieci wychowywały się w miejscu, gdzie nie ma wolności, bez żadnych perspektyw - zaznacza.