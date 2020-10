Jak mówi Grzegorz Hańderek, rektor katowickiej ASP, inicjatywa powstała z myślą o ofiarach kryzysu na Białorusi. – Robimy to z myślą o młodych ludziach, których dotknęły represje ze strony władzy. Chcemy w miarę możliwości im pomóc – poprzez udostępnienie czterech miejsc na czterech kierunkach studiów w akademii – mówi nam rektor Hańderek.

Studenci będą mogli aplikować na kierunki: grafika, malarstwo, projektowanie graficzne, wzornictwo.

Weryfikacja kandydatów będzie polegała na prezentacji portfolio i rozmowie kwalifikacyjnej. Ze względu na sytuację epidemiczną władze uczelni planują przeprowadzić rozmowy online.

– Osobiście od wielu lat byłem zaangażowany we współpracę zarówno z Instytutem Polskim, Akademią Sztuk Pięknych w Mińsku, jak i innymi instytucjami kultury na terenie Białorusi. Dobrze więc pamiętam te wszystkie miejsca, które są dziś tłem tych przygnębiających wydarzeń. Wynikiem tej współpracy jest całkiem spora sieć kontaktów, przyjaźni. Stąd też wiem, jakie konsekwencje spotykają ludzi, którzy mają odwagę wyrazić swój sprzeciw wobec reżimu – mówi Grzegorz Hańderek.

REKLAMA

W taki właśnie sposób powstał pomysł, by zrobić coś konkretnego i wspomóc rozwój choćby tych kilku osób z Białorusi. – One już udowodniły, że pewne wartości nie są im obojętne. To w przypadku takich zawodów jak nasze sprawa zasadnicza – dodaje rektor.

Studia za darmo albo stypendium

Jest cały szereg form wsparcia dla osób, które podejmą studia na katowickiej ASP. Rektor może podjąć decyzję o zwolnieniu z opłaty za studia.

– Ponadto zgłosiliśmy wniosek do programu „Solidarni z Białorusią” Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej i uzyskaliśmy dwa stypendia. Został również przedłużony termin składania wniosków w ramach programu stypendialnego im. Konstantego Kalinowskiego KK, kierowanego właśnie do osób represjonowanych – mówi Grzegorz Hańderek.

REKLAMA

Studenci podczas indywidualnych rozmów będą też ustalać najodpowiedniejszą dla nich formę i zasady studiowania. Wnioski na studia można składać do 30 października.