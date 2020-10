Decyzję o nowych obostrzeniach podjęto w ramach współpracy Ministerstwa Zdrowia z Komendą Główną Policji. Mundurowi karać będą surowo za ich łamanie, nakładając mandaty na osoby lekceważące przepisy.

Nowe zasady obowiązywać będą od soboty. Najważniejsza zmiana to ta, że cały kraj został automatycznie włączony do strefy żółtej. Wyjątkiem są powiaty, w których liczba zakażeń jest najwyższa – trafiły one do strefy czerwonej. W województwie śląskim jest na razie jeden taki powiat – kłobucki.