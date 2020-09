Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu to coroczna kampania organizowana przez Komisję Europejską, trwająca już od ponad 15 lat. Celem akcji jest zwrócenie uwagi na problem wzrostu emisji dwutlenku węgla, a także zatorów komunikacyjnych, które w zdecydowany sposób wpływają na pogorszenie stanu środowiska. Chodzi o to, aby zachęcić jak największą liczbę osób do korzystania z alternatywnych możliwości przemieszczania się, m.in. przy wykorzystaniu transportu publicznego, a także o tworzenie miast bardziej przyjaznych mieszkańcom. To przede wszystkim czas, w którym podejmuje się liczne dyskusje na temat różnych aspektów mobilności, jakości powietrza oraz promocji komunikacji miejskiej.

22 września Miasta Idei o komunikacji

Wtorek 22 września będzie ostatnim dniem Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu. Z tej okazji każdy zainteresowany będzie mógł w tym dniu bezpłatnie korzystać z komunikacji miejskiej ZTM. Wystarczy podczas kontroli biletów okazać ważny dowód rejestracyjny.

Zapraszamy też na spotkanie z cyklu Miasta Idei, podczas którego będziemy rozmawiać o tym, jak poruszamy się po miastach metropolii.

Zaczniemy od warsztatów, które rozpoczną się o godz. 16 w Zagłębiowskiej Mediatece przy ul. Kościelnej 11 w Sosnowcu.

REKLAMA

Z naszymi gośćmi będziemy rozmawiać o tym, co decyduje o tym, jaki wybieramy sposób dotarcia do pracy. Co nami kieruje? Czy zastanawiamy się, czy jechać rowerem albo tramwajem? Co przeważa, gdy wybieramy samochód, a co, gdy wsiadamy do autobusu? A może po prostu odruchowo wybieramy własne cztery kółka i w ogóle nie przeżywamy takich rozterek? No i co może pomóc podjąć decyzję, by poruszać się częściej w sposób zrównoważony?

Uwaga! Liczba uczestników warsztatów jest ograniczona do 15 osób. Zapisy przyjmujemy mailowo (przemyslaw.jedlecki@agora.pl), decyduje kolejność zgłoszeń. Spotkanie odbędzie się przy zachowaniu wszelkich rygorów i wytycznych dotyczących ograniczania ryzyka zakażenia koronawirusem.

Po warsztatach, o godz. 17.30 odbędzie się debata na temat przyszłości komunikacji w miastach metropolii. Wezmą w niej udział: Kazimierz Karolczak, przewodniczący zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, Marcin Krupa, prezydent Katowic, Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca, Mariusz Śpiewok, wiceprezydent Gliwic, oraz Jakub Stęchły ze stowarzyszenia Pro Silesia.

REKLAMA

Debata ma charakter otwarty.