Polskie Stowarzyszenie Rowerowe opublikowało właśnie badania na temat oczekiwań mieszkańców dotyczących jazdy na rowerze po miastach. Okazuje się, że Polacy pokochali podróżowanie rowerem.

– Co piąty ankietowany przyznaje, że jeździ więcej niż przed rokiem, 41 proc. wybiera jednoślad zamiast innych środków transportu, a 18 proc. rozważa zakup roweru w najbliższym czasie – czytamy w raporcie.

Z badań wynika też że rowerzyści chcą rozbudowy bezpiecznej infrastruktury. Dziś narzekają m.in. na słabe oświetlenie ścieżek (34 proc. negatywnych ocen), długość tras (32 proc. negatywnych ocen), bariery utrudniające jazdę (31 proc. negatywnych ocen).

Wyniki badań PSR fot. PSR

– Inspiracji nie trzeba szukać daleko. Kopenhaga, jedno z najbardziej przyjaznych rowerzystom miast, pokryta jest siatką 390 km tras rowerowych. Tak rozbudowana infrastruktura ułatwia bezpieczne dotarcie na rowerze do każdego miejsca w metropolii, co przekłada się na ogromną popularność tego środka transportu w stolicy Danii – komentuje Krzysztof Dylewski, prezes Polskiego Stowarzyszenia Rowerowego.

Dodaje, że coraz lepsza infrastruktura rowerowa to naturalny etap rozwoju miast, dlatego samorządy powinny mieć w tej sprawie wsparcie rządu. – Rower to najlepszy sposób na zatłoczone miasta, uwielbiany przez miliardy ludzi na całym świecie – mówi Krzysztof Dylewski.

Rowerem po Katowicach

Nowe drogi starają się też budować Katowice. W tym roku powstała już m.in. droga rowerowa wzdłuż ul. Kolejowej do skrzyżowania z ul. Kościuszki i Jankego. W sierpniu skończyła się też budowa dwóch dróg rowerowych na południu Katowic o łącznej długości 4,4 km.

Nowa DDR w Panewnikach

Pierwsza ma 2,7 km długości i łączy rondo Huchrackiego w Panewnikach z ul. Medyków na granicy Ligoty i Panewnik. Ta DDR prowadzi wzdłuż ulicy Panewnickiej i miejscami jest wykonana z betonowej kostki, ale nie utrudnia to jazdy. Później po kilkudziesięciu metrach za skrzyżowaniem z ul. Partyzantów droga skręca w las, by z dala od zabudowań doprowadzić do ul. Zarańskiego. Ta część trasy to utwardzony leśny dukt. Zaleta jazdy tędy jest taka, że jesteśmy z dala od samochodów.

Od Zarańskiego można jechać drugą DDR (ma długość 1,7 km) i łączy ul. Medyków z Centrum Przesiadkowym w Ligocie. DDR wytyczono częściowo po istniejących już jezdniach (np. wzdłuż SP nr 64, czy Poleską), a wzdłuż ul. Piotrowickiej i Panewnickiej jedziemy po odseparowanej od pieszych i samochodów asfaltowej jezdni.

DDR z ul. Medyków na dworzec kolejowy

Urząd miasta zapowiada, że w tych dniach zaczną się przygotowania do kolejnych inwestycji rowerowych. Chodzi o DDR wzdłuż al. Korfantego. Odcinek od ul. Telewizyjnej do ul. Gnieźnieńskiej ma mieć 1,3 km i ułatwi dojazd do parku Śląskiego oraz do centrum Katowic. Koszt budowy to 1,36 mln zł, a prace powinny się zakończyć do końca stycznia 2021 roku. Nowa droga połączy się z wybudowaną wcześniej wzdłuż ul. Telewizyjnej.

Planowana DDR wzdłuż al. Korfantego

Kolejna droga rowerowa, której budowa rozpocznie się w sierpniu, ułatwi rowerzystom dojazd do Doliny Trzech Stawów. Droga o długości 1,1 km zostanie poprowadzona wzdłuż ul. Lotnisko. Docelowo ma ona być częścią znacznie dłuższej drogi rowerowej, która będzie ma połączyć osiedle Paderewskiego z Nikiszowcem. Koszt budowy drogi odcinka wzdłuż ulicy Lotnisko wyniesie 1,67 mln zł. Wykonawca, zgodnie z umową, powinien ukończyć inwestycję do końca tego roku.

DDR wzdłuż lotniska w Katowicach

Marcin Krupa: Budowa dróg rowerowych czasem rodzi konflikty

– Budowa nowych dróg rowerowych w mieście jest wyzwaniem. Dochodzi do konfliktu interesów między mieszkańcami. Środowiska rowerowe chcą nowych dróg, a część mieszkańców nie chce ingerencji w to, co jest dzisiaj – sprzeciwia się temu, że trzeba czasem dokonać zmian w drzewostanie lub zlikwidować miejsca parkingowe – mówi prezydent Katowic Marcin Krupa. Chodzi np. o prace wzdłuż ulicy Panewnickiej w pobliżu dworca kolejowego. Część mieszkańców była zaskoczona, że przy okazji budowy drogi rowerowej trzeba zlikwidować część miejsc parkingowych dla samochodów. – Dlatego dokonaliśmy więc takich zmian, które doprowadziły do tego, że liczba tych miejsc nawet się zwiększyła – choć niektóre osoby nie były do końca zadowolone z przebiegu nowej drogi. Z kolei przy ul. Lotnisko mieszkańcy nie chcieli się zgodzić na wycinkę drzew. Także znaleźliśmy kompromisowe rozwiązanie, które zmieniło bieg drogi rowerowej, ale pozwoli zachować większość drzew – mówi Marcin Krupa i zapowiada, że kolejne inwestycje chce konsultować z radnymi dzielnicowymi.

Prezydent przypomina też, że w 2019 roku na drogi rowerowe wydano w mieście ponad 6 mln zł, a w tym roku zarezerwowano w budżecie na nie około 18 mln zł. – Cel to połączenie komfortowymi drogami rowerowymi wszystkich dzielnic z centrum miasta – mówi prezydent.

Jak buduje się nowe DDR w Katowicach:

w roku 2014 wybudowano ok. 5,3 km DDR

w roku 2015 wybudowano ok. 1,9 km DDR

w roku 2016 wybudowano ok. 6,5 km DDR

w roku 2017 wybudowano ok. 7,1 km DDR

w roku 2018 wybudowano ok. 4,3 km DDR

w roku 2019 wybudowano ok. 3,1 km DDR

na 2020 r. założono budowę łącznie ok. 7,9 km DDR

Gdzie będą nowe DDR?