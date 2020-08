Wtorek, Brześć, ul. Maszerowa. Do miasta Grzegorz Pelc przyjechał na cały dzień. Chciał pozwiedzać. W pewnym momencie natknął się na grupę policjantów. Nie chciał zmieniać gwałtownie kierunku, żeby nie wzbudzać podejrzeń.

Policjanci i tak go zatrzymali. - Co jest w tej torbie? Wyciągaj, szybciej! - rozkazali.

W swojej torbie Pelc miał akurat trójkątną chustę z napisem "Konstytucja". - Co za konstytucja? Dokumenty! Polak? Przyjechałeś rozruchy robić? Meldunek jest? - pytali policjanci.

- Próbowałem się tłumaczyć, mówiłem, że chusta jest prezentem od przyjaciela, bez skutku. Padłem ofiarą typowej łapanki. Zabrali mnie do samochodu, który przypominał mi trolejbus. Pierwszy cios dostałem za to, że nie mówiłem biegle po rosyjsku - pałką w kolano - relacjonuje mężczyzna.

W samochodzie były już inne osoby. Młoda dziewczyna płakała, ktoś inny próbował przekonać funkcjonariuszy, aby go wypuścili, bo głosował na Łukaszenkę

Policjanci nakazywali wszystkim mieć spuszczone głowy. Nie można było patrzeć. Z jednego policyjnego pojazdu przenieśli go do drugiego. Cały czas się zatrzymywali i "dorzucali" nowe osoby. Na komisariat dotarli w osiem osób.

Tam wprowadzili ich do dużego garażu. Było tam łącznie około 50 zatrzymanych. Policjanci poustawiali ludzi w rzędach i kazali klęczeć. Trwało to około czterech godzin.

- Odbyła się też rewizja osobista, podczas której znów bili ludzi pałkami. Mnie też. Można było oberwać nawet za "nieprawidłową" pozycję podczas klęczenia. Dostałem wtedy w plecy. Ludzie błagali ich o litość, ale bez skutku. Wyprowadzali nas z tego garażu na krótkie przesłuchania. Siedziałem na krześle a nade mną stało sześciu mężczyzn i zadawało pytania - mówi Grzegorz.

Pan Polak? No to pałą!

Do aresztu zawieźli go dopiero po około 10 godzinach od momentu zatrzymania. Dostał materac na podłodze, w celi było jeszcze sześć innych osób. Zasnął. Na śniadanie przynieśli słoną kaszę z kromką chleba. - Nie uważam, że traktowali mnie lepiej ze względu na to, że jestem Polakiem. Tam też byłem przesłuchiwany, ale nikt się nigdy nie przedstawiał. Zapytał: pan Polak? I znów oberwałem czarną pałą - mówi.

W czwartek przyszedł strażnik. - Pelc! Przygotuj się do wyjścia - krzyknął. Zwinął materac, koc i poduszkę. Wyszedł na korytarz, w magazynie oddał pościel, klawisz otworzył inne drzwi i kazał wchodzić. Grzegorz wszedł, a to była kolejna cela. Ta tym razem już bez pościeli, tylko z drewnianymi pryczami, na których nie dało się leżeć.

- Zajmowałem się głównie leżeniem. Trzeba było odpocząć, bo posiniaczone ciało bolało. Szczególnie lewe kolano, w które dostałem z pałki. Koledzy z celi mówili, że na Białorusi wybuchł stan wojenny, że aresztowali tyle ludzi, że nie mają już miejsca w aresztach. Bałem się, ale przede wszystkim włączył się we mnie tryb przetrwania. Wiedziałem, że wyjdę prędzej czy później. Chciałem po prostu tego doczekać - mówi Pelc.

Sądzony za nielegalną manifestację

- W czwartek odwiedziła mnie pani konsul. Poinformowała mnie, że w piątek będę sądzony o udział w nielegalnej manifestacji, za co grozi do roku więzienia - opowiada.

Ostatecznie, kanałami dyplomatycznymi, białoruskie służby zgodziły się wypuścić Grzegorza z aresztu. - Jestem bardzo wdzięczny konsulatowi za sprawne poprowadzenie sprawy. Podobno na moje uwolnienie wydał zgodę jakiś generał. Na odchodne dostałem pouczenie za udział w nielegalnym zgromadzeniu. Musiałem je podpisać. Podobnie jak dokument, że pobili mnie nieznani sprawcy i że nie zgłaszam żadnych zastrzeżeń. To był element układu - puszczą mnie, o ile przyznam się do tego - mówi.

Oddano mu dokumenty i telefon, który wcześniej przeszukali. Pieniądze zabrano. Konsulat pomógł mu wrócić do domu, do Chorzowa.

Pelc. - To zdarzenie bardzo mnie zbliżyło do sprawy białoruskiej. O ile Białoruś i sytuacja tam zawsze mnie interesowała, tak teraz to dla mnie temat główny. Czuję, że z reżimem mam osobiste porachunki - dodaje.