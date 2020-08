Anton mieszka w Katowicach od 2012 roku. Prowadzi tu białoruski szisza bar Kominiarz. Przed wyborami prezydenckimi na Białorusi postanowił, że pojedzie do rodzinnego Mińska, żeby właśnie tam zagłosować.

Poszedł zagłosować w swoim obwodzie. Komisja wyborcza mieściła się w jednej ze szkół. Kiedy zbliżał się wieczór, pod szkołą zaczęli gromadzić się ludzie. - Widziałem coś takiego po raz pierwszy. Nigdy nikt nie przychodził pod punkty głosowania, ale tym razem było inaczej. Po prostu czekali na wyniki. Chcieli wiedzieć, jak zagłosowała ich dzielnica - mówi Anton.

Protesty na Białorusi. "Ludzie byli wkurzeni"

Presja tłumu była tak duża, że na miejsce przyjechał OMON, aby wyprowadzić członków komisji. - Próbowali przeganiać ludzi, ale tam było z 300 osób, wśród nich wiele starszych osób. W końcu pokazali oficjalne wyniki... Tysiąc osób miało głosować na Łukaszenkę, a na Cichanouską jedynie 200. Ludzie byli wkurzeni, bo nawet tych, którzy przyszli pod szkołę, a głosowali na opozycyjną kandydatkę, było więcej niż na oficjalnej liście - opowiada Anton.

W tym czasie protestowało już centrum Mińska. Anton chciał tam pojechać. - Kolega zadzwonił do mnie, że czekają na mnie w samochodzie pod blokiem, bo pojedziemy do centrum. Kiedy zszedłem na dół, zastałem już tylko pusty samochód i zakrwawione siedzenia. Zadzwoniłem jeszcze raz do kolegi. Odebrał ktoś inny. To był policjant. Uwierzcie, że nie musiał się przedstawić. Ktokolwiek ich kiedykolwiek słyszał, wie, jak brzmi białoruski policjant - mówi Anton.

Policja straszyła, że wywiezie do lasu i zabije

Policjant przekazał mu, że jego koledzy zaraz wrócą. Anton wiedział, że tak się nie stanie. Zostali zatrzymani, bo funkcjonariuszy rozjuszył widok zawartości bagażnika - 20 butelek z wodą i kilka apteczek, na wszelki wypadek, dla protestujących.

- Wyciągnęli moich przyjaciół z auta, wsadzili do policyjnego busa, gdzie było około 10 osób już z łapanki. Mówili im, że wywiozą ich do lasu i zabiją, bili po głowie karabinami z gumowymi kulami, wsuwali tę broń do ust - mówi Anton.

Potem wsadzili ich do garażu. Uderzali ludźmi o ścianę, a potem próbowali poddusić spalinami z z samochodu. Kiedy dwójka kolegów Antona straciła przytomność, funkcjonariusze wywieźli ich do szpitala. - Miałem szczęście, że nie złapali mnie. Chciałbym jednak, żeby wszyscy się dowiedzieli, jak na Białorusi traktuje się ludzi. Cieszę się, że mogę mieszkać i pracować w Katowicach. To wiele dla mnie znaczy - mówi Anton.