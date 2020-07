Do zdarzenia doszło w piątek po godz. 17 w jednym z mieszkań przy ul. Honoraty w Tychach. – Matka półtorarocznego chłopca najprawdopodobniej zraniła go nożem. Dziecko z poważną raną szyi zostało przetransportowane śmigłowcem do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka. 40-letnia kobieta była trzeźwa – informuje aspirant sztabowy Barbara Kołodziejczyk, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Tychach.

Policjanci z Tychów badają okoliczności zdarzenia.

Wojciech Gumułka, rzecznik prasowy GCZD, powiedział nam, że chłopiec został przywieziony do szpitala w stanie bardzo ciężkim.