Do zdarzenia doszło ok. godz. 3 w Silesia City Center w Katowicach. Złodzieje staranowali samochodem obrotowe drzwi do największego w tym regionie centrum handlowego, wjechali do środka, po czym włamali się do salonu jubilerskiego Jubitom.

– Łupem sprawców padły zegarki oraz biżuteria – mówi Agnieszka Żyłka, rzeczniczka prasowa Komendy Miejskiej Policji w Katowicach. Zasłaniając się tajemnicą śledztwa, odmówiła ujawnienia wartości skradzionych przedmiotów. – Straty są jednak ogromne – podkreśla jeden z zaangażowanych w sprawę oficerów policji.