Lokale w całym kraju będą otwarte od godz. 7 do 21. Każdy z nas będzie mógł zagłosować na jednego z dwóch kandydatów, którzy w pierwszej turze zdobyli najwięcej głosów: Andrzeja Dudę lub Rafała Trzaskowskiego.

Wybory prezydenckie 2020. Gdzie głosować w Katowicach

Jeśli w pierwszej turze oddałeś głos w swojej miejscowości, to już wiesz, gdzie pójść na wybory w drugiej turze. Jeśli wybierasz się dopiero na drugą turę, bo w pierwszej nie wziąłeś udziału, przypomnij sobie, gdzie głosowałeś w poprzednich wyborach. Najpewniej będzie to znów to samo miejsce.