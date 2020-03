Środa po południu. W Galerii Katowickiej sporo osób robi zakupy w Stokrotce, sklepie spożywczym oraz w Rossmannie. Półki z mydłem i płynami dezynfekującymi są niemal puste. Ekspedientki rozkładały ręce. - Nie ma i nie wiemy, kiedy będą - odpowiadały klientom.

Joanna, mieszkanka Mikołowa, w drodze z pracy do domu wstąpiła do sklepu Auchan. - Półki wymiecione, nie ma kasz, makaronów, ryżu. Zostały resztki papieru toaletowego. Ludzie wykupują mleko, jaja, masło i margaryny. Niektórzy zachowują się jak w transie. Zostałam staranowana przez pana z wózkiem - relacjonuje Joanna.

W hipermarkecie Auchan centrum handlowym 3Stawy w Katowicach tłum podenerwowanych klientów. Dało się zauważyć pierwsze objawy paniki. - Ludzie nie prowadzili wózków, tylko z nimi biegali. Kompletnie ogołocili półki z mydłami. Masowo kupowali też chleb tostowy, cukier, makarony czy chrupkie pieczywo. To ostatnie zniknęło błyskawicznie - napisała do nas Czytelniczka.

- Rano wyłożyliśmy świeżą dostawę i wszystko zeszło - potwierdza jeden z pracowników sklepu. Regały z kaszami i ryżem szybko zaczęły świecić pustkami.

Klienci pakowali do wózków po kilka zgrzewek wody mineralnej, a także opakowania papieru toaletowego i ręczników papierowych.

Co wyłożymy, znika z półek

- Magazyny mamy pełne produktów, tylko fizycznie nie jesteśmy w stanie uzupełniać braków. Co wyłożymy, od razu znika - powiedziała nam jedna z pracownic Auchan.

W markecie sieci Mila przy ul. Piłsudskiego w Będzinie pustki są na półkach z mąką, makaronem, mlekiem oraz wodą mineralną i napojami. - Ludzie biorą rzeczy w hurtowych ilościach, całymi zgrzewkami - mówi kasjerka.

Pani Halina pakuje do koszyka konserwy, paczkowane wędliny i mięso, które zamierza zamrozić. - Jeszcze wczoraj mówili, że nie będą zamykać szkół, a dziś nagle podjęli inną decyzję. Ze sklepami może być podobnie. Wolę się zabezpieczyć - mówi.

Pan Marek bierze z półek zgrzewkę ryżu, słoiczki z jedzeniem dla dziecka, kaszki i kilka paczek pieluch. - Żona mnie wysłała. Przy niemowlęciu potrzebnych jest mnóstwo rzeczy. Zwykle codziennie biegamy do sklepu. Nie wiem, co zrobimy, jeśli to będzie niemożliwe. Nie jestem w stanie zgromadzić na raz większych zapasów, ale się staram - mówi.

Znikają mleko, makaron, kasza

Przed sklepem Dino w Piasku pod Pszczyną od samego rana parking wypełniony jest samochodami. W sklepie, w którym zazwyczaj jest kilkoro klientów, w środę po południu w kolejce do kasy trzeba było odstać co najmniej 10 minut.

- Większy ruch mamy już od poniedziałku, ale kolejki zaczęły się dzisiaj. Ruch jest od samego rana. Ludzie kupują głównie mleko, cukier, mąkę, ryż, olej, ziemniaki, zupki chińskie - mówi jedna z kasjerek. Towar na półkach uzupełniany jest na bieżąco. Nie brakuje żadnych produktów.

Podobnie jest jest dwóch mniejszych samoobsługowych sklepach we wsi. Towarów nie brakuje, ale ruch większy niż zwykle.

- Śledzę na bieżąco informacje o koronawirusie. Nie wiem, co będzie za kilka dni. Informacje, które napływają z Włoch, mnie przerażają. Mam nadzieję, że u nas się to nie powtórzy, ale trzeba się zabezpieczyć - mówi pani Agnieszka, którą spotkaliśmy w sklepie.

Większe zakupy nie zaszkodzą

Za to w centrum handlowym M1 w Czeladzi pusto. Zdaniem sprzedawców od kilku dni przychodzi zdecydowanie mniej klientów.

Marta Kolska z Będzina mówi, że w związku z epidemią nie zmieniła zwyczajów. - Po zakupy przyjechałam z pracy. Specjalnie wybrałam M1, choć bliżej mam do Biedronki, ale koleżanki mówiły mi, że tam już brakuje produktów. Ludzie wykupili ryż, makaron. Bałam się, że zastanę tam dzikie tłumy - przyznaje.

O godz. 15 w Biedronce w Rudzie Śląskiej Bielszowicach było bardzo dużo klientów. Na parkingu w zasadzie nie można było znaleźć wolnego miejsca. Wiele osób miało w koszykach podstawowe produkty spożywcze: pieczywo, makaron, jajka, wędliny, sól, cukier, sery i mąkę. Półki, na których znajdował się papier toaletowy, były wyczyszczone. Pozostało też niewiele ręczników papierowych i chusteczek higienicznych.

- Od początku zamieszania z koronawirusem staram się uspokajać moją rodzinę i najbliższych, że nie ma powodu do obaw. Ale większe zakupy nie zaszkodzą - mówił jeden z klientów.

Chleb podaję przez woreczek

Za to w małym sklepie osiedlowym prowadzonym przez Jerzego Bąka w Rudzie Śląskiej Bielszowicach w środę było spokojnie. Właściciel przyznaje, że klienci coraz częściej zwracają uwagę na kwestie związane z higieną. - Jeszcze w minionym tygodniu ludzie bagatelizowali sprawę, jeden z klientów śmiał się nawet: „Panie, po co pan dezynfekujesz tę kasę?". Dzisiaj było już inaczej. Niektórzy klienci niemal przy wejściu przypominają o tym, żebym nakładał pieczywo czy inne produkty spożywcze przez woreczek, mimo że i tak zawsze to robię - mówi Bąk.