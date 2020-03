Dla 530 tys. uczniów i 160 tys. przedszkolaków z województwa śląskiego, a także dzieci uczęszczających do żłobków oraz dla studentów rozpocznie się w czwartek dwutygodniowy okres wolny od zajęć. W regionie zajęcia odwołane zostały w 1558 przedszkolach, 1446 szkołach podstawowych, 217 szkołach branżowych, 284 liceach i 235 technikach.

Aby dać rodzicom dzieci czas na zorganizowanie im opieki, rząd zdecydował, że jeszcze w czwartek i piątek można będzie, w szczególnych przypadkach, przyprowadzać dzieci do przedszkoli i podstawówek na zajęcia opiekuńcze. Od poniedziałku aż do 25 marca wszystkie placówki zostaną jednak zamknięte na głucho. Pracujący rodzice mają możliwość wziąć w tym terminie odpłatne wolne – muszą tylko złożyć u pracodawcy stosowny formularz adresowany do ZUS.

W tym samym terminie, decyzją rządu, zawieszone będą zajęcia na uczelniach. Władze większości śląskich uczelni samodzielnie podjęły takie kroki już wcześniej. We wtorek przed godz. 22 o zawieszeniu zajęć od środy zadecydowały władze Uniwersytetu Śląskiego. W środę rano zawiesić zajęcia od czwartku zdecydowały się władze Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, a niedługo później o zawieszeniu zajęć w trybie natychmiastowym zadecydowały władze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Ponadto na SUM odwołano wszystkie konferencje i wydarzenia, zawieszono zagraniczne wyjazdy służbowe oraz udział w konferencjach krajowych pracowników, studentów i doktorantów SUM, wstrzymano przyjazdy do SUM gości zagranicznych, a także wprowadzono zakaz odwiedzin w domach studenckich oraz wstrzymano zakwaterowanie nowych osób.

E-learning zamiast lekcji w szkołach

Dariusz Piontkowski, minister edukacji narodowej, także apelował do uczniów, by nie traktowali najbliższych dwóch tygodni jak ferii – nie spotykali się w klubach czy centrach handlowych, gdzie występują duże skupiska ludzkie. Zalecił, by wykorzystali ten czas na naukę i powtórki materiału. Kalendarz roku szkolnego, w tym terminy egzaminów, pozostają bowiem niezmienione. Egzaminy ósmoklasistów rozpoczną się już 21 kwietnia, matury 4 maja. – Zeszłoroczny strajk nauczycieli pokazał, że pomimo kilkutygodniowej przerwy w zajęciach jest możliwość zrealizowania na czas podstawy programowej – podkreślił minister Piontkowski.

W nauce mogą pomóc uczniom nauczyciele, którzy choć nie będą przychodzić do szkół, to otrzymają normalną pensję i powinni zachować gotowość do pracy. - Mogą proponować uczniom e-learningowe zajęcia rozszerzające i powtarzające ich wiedzę, wykorzystując np. portal epodreczniki.pl – radził minister.

Marta Florkiewicz-Borkowska, germanistka ze Szkoły Podstawowej im. Karola Miarki w Pielgrzymowicach już jest umówiona z uczniami. Będzie spotykać się z nimi on-line w wyznaczonych godzinach i pracować na platformie Quizlet oraz w grupach na Messengerze. Zamierza też publikować dodatkowe materiały na swoim blogu i podsyłać uczniom lekcje, transmitowane na żywo przez zaprzyjaźnionych nauczycieli innych przedmiotów. – Do tej pory w formule on-line pracowałam z chętnymi uczniami. Teraz mam okazję przetestować rozwiązanie z całymi klasami. Dla nas wszystkich będzie to lekcja. Będziemy wspólnie uczyć się nie tylko niemieckiego, ale też ćwiczyć kompetencje przyszłości, które uczniom z pewnością przydadzą się w dorosłym życiu – mówi Florkiewicz-Borkowska.

Kolejne śląskie uczelnie zawieszają zajęcia z powodu koronawirusa

Prof. Robert Tomanek, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ogłosił w środę rano, że z powodu zagrożenia koronawirusem zawiesza zajęcia na uczelni. Niedługo później o zawieszeniu zajęć zadecydował prof. Przemysław Jałowiecki, rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

Na czwartek i piątek w związku z wyborami do Kolegium Elektorów na Uniwersytecie Ekonomicznym zaplanowane były godziny rektorskie. W środę rano, z powodu zagrożenia koronawirusem, rektor zadecydował zamienić je jednak na dni rektorskie. - W tych dniach w kampusach w Katowicach i Rybniku nie odbędą się zajęcia dydaktyczne, także na studiach podyplomowych, szkoleniach i tym podobne - poinformował prof. Tomanek.

Na razie zajęcia na UE zawieszone zostały do końca tygodnia, ale dalsze ustalenia co do funkcjonowania wszystkich uczelni w regionie podjęte zostaną podczas spotkanie rektorów z wojewodą śląskim, zaplanowanym na środę na godz. 14. - Po posiedzeniu podejmę decyzje dotyczące funkcjonowania uniwersytetu w warunkach zagrożenia epidemiologicznego – informuje rektor Tomanek.

Niewiele później zarządzenie o zawieszeniu zajęć dla studentów i doktorantów wydał rektor SUM. Zajęcia zostały zawieszone w trybie natychmiastowym aż do 29 marca. Ponadto na SUM odwołano wszystkie konferencje i wydarzenia, zawieszono zagraniczne wyjazdy służbowe oraz udział w konferencjach krajowych pracowników, studentów i doktorantów SUM, wstrzymano przyjazdy do SUM gości zagranicznych, a także wprowadzono zakaz odwiedzin w domach studenckich oraz wstrzymano zakwaterowanie nowych osób.

Jako pierwsze na zawieszenie zająć od środy zdecydowały się we wtorek późnym wieczorem władze Uniwersytetu Śląskiego. Na UŚ zajęcia zostały zawieszone do odwołania.