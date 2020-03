Czytelniczka poinformowała nas, że do jednej z klas ZSP nr 11 w Rybniku uczęszcza uczeń, który ponad tydzień temu wrócił z rodzicami z Włoch. W mailu alarmuje, że chłopiec na kwarantannie w domu przebywał tylko tydzień, a obecnie nadal uczęszcza do szkoły.

- Z informacji, które posiadam, miał on kontakt ze strefami czerwonymi oraz osobami zakażonymi. Rodzice innych dzieci zabrali je do domu, szkoła jest opustoszała, bo dyrekcja twierdzi, że nie ma żadnej możliwości "zmuszenia" rodziców do zabrania dziecka, które może zarażać - pisze czytelniczka.