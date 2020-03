W 2019 roku zorganizowano w Katowicach prawie 6,5 tys. wydarzeń biznesowych (o 283 więcej niż w 2018 roku), w tym kolejną edycję Intel Extreme Masters (z ponad 174 tys. gośćmi), ale także Światowa Konferencja Antydopingowa, Europejski Kongres Gospodarczy, Fryderyki, Europejską Konferencje Regionalną Interpolu czy Konferencje CyberTek.

– Za każdym razem podkreślamy, że tysiące gości w Katowicach to realne zyski dla miasta i naszych mieszkańców. Rozwija się zaplecze hotelowe i konferencyjne, zarabiają firmy cateringowe, restauratorzy, taksówkarze, czy lokalni sklepikarze. Wiele osób, które przyjeżdżają do Katowic w celach biznesowych, chętnie tu wraca, by np. z całą rodziną iść na koncert Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w jednej z najlepszych sal koncertowych świata czy też wybrać się na jeden z katowickich festiwali muzycznych znanych w całej Europie. To doskonała promocja Katowic - podkreśla Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Goście konferencji biznesowych wydali w Katowicach 210 mln zł

Z raportu wynika też, że statystycznie uczestnik konferencji biznesowych w Katowicach korzystający z noclegu „pozostawia” w mieście ponad 749 zł, a nie korzystający 178 zł. Łącznie wydatki uczestników wydarzeń konferencyjnych poniesione przez nich w stolicy województwa śląskiego wyniosły w minionym roku ponad 210 mln zł.

– Wraz z rozwojem popytu na spotkania rozwija się baza noclegowa w mieście (oferująca w 2019 roku w 22 hotelach 2206 pokoje, w tym 1129 pokoje w 6 hotelach skategoryzowanych na cztery gwiazdki). W 2020 roku planowane są otwarcia dwóch hoteli, a do 2022 roku 5 kolejnych (wszystkie inwestycje są już w trakcie realizacji, w standardzie czterogwiazdkowym). Uzupełnią one bazę noclegową dla biznesowych gości i uczynią miasto Katowic - czytamy w raporcie "Rynek turystyki biznesowej w Katowicach w 2019".

Wiele wskazuje na to, że w 2020 roku gości odwiedzających imprezy biznesowe w Katowicach będzie znacznie mniej niż przed rokiem. Tegoroczona edycja Intel Extreme Masters 2020 odbyła się bez publiczności. Taką decyzję podjął wojewoda śląski. Jej powodem były obawy przed koronawirusem. Z tego samego powodu przełożono też Kongres Wyzwań Zdrowotnych. W terminie nie odbędzie się też wiele innych zaplanowanych na najbliższe tygodni imprez w MCK.